Susana Dosamantes, quien falleció a consecuencia de cáncer de páncreas, este sábado 2 de julio a los 74 años de edad y con 50 años de trayectoria actuó por última vez en la telenovela "Si nos dejan", de Televisa, que fue estrenada en junio de 2021, y que marcó su regreso a la televisión.

MURIÓ SUSAMAN DOSAMANTES, ACTRIZ Y MAMÁ DE PAULINA RUBIO

ASÍ FUE LA ÚLTIMA ACTUACIÓN DE SUSANA DOSAMANTES

Para interpretar a Doña Eva Montiel, madre de la protagonista (Mayrín Villanueva), tuvo que cambiar radicalmente de look para interpretar a una divertida suegra metiche, interesada en el dinero y jugadora empedernida.

"No fue una decisión mía, fue el departamento de diseño de imagen que quería que hubiera un cambio de imagen porque yo siempre estoy tranquila y ellos querían que fuera totalmente diferente y tan fue diferente que no sabían que era yo", declaró en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

LA ACTRIZ SORPRENDIÓ CON SU CAMBIO DE LOOK

A la actriz siempre se le veía con el cabello negro y largo, por lo que verla con el cabello platinado y corto en esta historia fue de sorprenderse, pero se veía bien.

"Me gustó, al principio estaba yo, así como que me daba "mello" (miedo), es un cambio de negro a blanco, está fuerte ¿no? Y después me gustó, me acomodé y era super cómodo, sí fue una peluca de pelito por pelito hecha en Televisa y no se notaba que era peluca porque aparte era de pelo natural", agregó Dosamantes.

PARA HACER ESTE PERSONAJE SE INSPIRÓ EN SU ABUELITA Y EN SU MAMÁ

Sobre su personaje comentó al programa "Hoy" que le recordaba a su abuelita y a su mamá, ambas mujeres tapatías que se espantaban de todo.

"Se parece mucho a mi abuelita y a mi mamá que son tapatías y son así de (que se espantan por todo) ´válgame Dios Santísimo... pues hazlo pero que no se dé cuenta la gente, por Dios´, el que dirán y todo eso es muy importante. Me encanta el personaje, más que nada ella defiende a su familia y no quiere que se desintegre y en su mentalidad pues se está desintegrando todo, su casa, su hija con su marido, sus nietos, las escuelas, pero son cosas que pasan actualmente, que son reales", declaró en su momento sobre su personaje.

Sin duda con Doña Eva Montiel se robó el corazón de los televidentes en "Si nos dejan", pues a pesar de que interpretaba a la clásica suegra metiche, le puso un toque de diversión, pues estaba en contra de las decisiones de su hija, defendía a su yerno (Alexis Ayala) por conveniencia y le encantaba ir al casino a jugar, pero casi siempre perdía todo su dinero.

PAULINA RUBIO PIDE UNA ORACIÓN PARA SU MADRE SUSANA DOSAMANTES

