Hace una semana, Andrea García le envió un mensaje en video a su papá, Andrés García en el que le decía que es un buen hombre, que nunca había dicho nada negativo, ni ninguna mentira contra él, le pidió perdón si en algo lo había lastimado, y le dijo que lo iba a llamar, que esperaba le contestara.

Su petición se cumplió, pues gracias a una llamada telefónica pudieron reconciliarse.

"Muy agradecida, muy contenta con ustedes porque finalmente como puse en mis redes sociales el amor siempre triunfa tuve la oportunidad de hablar con él y fue una reconciliación bellísima llena de mucho amor y de mucha luz", compartió Andrea.

¿CUÁNTO CUESTAN Y QUÉ PUEDES COMER EN LOS DOS MEJORES RESTAURANTES DEL MUNDO... MEXICANOS?

PRÓXIMAMENTE ANDREA VERÁ A SU PAPÁ

La reconciliación también será personalmente, pues tienen tiempo de no verse, y aprovechó para agradecerle a Margarita, esposa de su papá por cuidar de él.

"Así es corazón quedamos en vernos personalmente antes de todo quiero agradecerle a Margarita que ha cuidado y sigue cuidando a mi papá de hecho hoy le mandé un mensajito por whatsApp y me contestó que estaban ocupaditos, pero que después nos comunicamos para cuadrar las cosas", contó Andrea al programa de "Primera mano".

Y agregó: "Mi papi donde vive, pues es todavía a dos horas de Acapulco entonces bueno hay que organizar la logística, pero lo importante es que ya nos vamos a ver con el favor de Dios".

"NO VALE LA PENA TENER RENCOR"

La hija de Andrés García dijo que en la vida no vale la pena tener rencor, por eso buscó a su papá para que vuelvan a tener la misma relación de siempre.

"En la vida no vale la pena guardar ningún tipo de emoción que sea ni de tristeza, ni de duda, ni de resentimiento porque el amor siempre está ahí la mayoría de las veces son malos entendidos. Entonces hay que dejar lo que pesa, hay que dejarlo atrás y avanzar con verdad y con amor que todo sale adelante y la recompensa es 100% valiosa".

Finalmente señaló que lleva una buena relación con su hermano Leonardo García.

"Siempre ha habido un cariño muy bonito entre Leonardo y yo... me imagino que es la sangre no, es algo que lo sientes y si efectivamente hubo un tiempo divino con mi hermano, mi hija y yo estuvimos quedándoos con él como seis meses más o menos y pues obviamente me encantaría verlo, le voy hablar".

¿QUÉ PIDE SASHA SOKOL EN SU DENUNCIA CONTRA LUIS DE LLANO?

(Lérida Cabello)