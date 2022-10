Durante la Comic Con 2022, celebrada en Nueva York, cientos de fans pudieron ver el reencuentro entre Marty McFly y el Dr. Emmett Brown, personajes que protagonizan las tramas de las tres películas de Volver al futuro hace 37 años.

Fox y Lloyd reflexionaron profundamente sobre su amistad y carrera de décadas juntos, soltando alguna que otra broma que hizo vibrar al público reunido en el lugar.

"No conocía a Michael personalmente, solo había oído hablar sobre él", dijo Lloyd. "Y sentí que apenas había superado las seis semanas, ¿y ahora iba a tener que hacerlo de nuevo?".

Ambos respondieron preguntas de la audiencia, y se abrazaron con frecuencia: Fox elogió a su compañero de reparto como "el rey de la exposición". "Nadie quiere hacer una exposición porque es aburrida... Lo malo es que lo retienes todo, porque él es tan bueno en eso, y es brillantemente entretenido...".

El reconocido actor también habló sobre su trabajo con la Fundación Michael J. Fox, según el actor, la mayor Fundación de la enfermedad de Parkinson en el mundo.

"El Parkinson es el regalo que sigue tomando, pero es un regalo, y no lo cambiaría por nada... Personas como Chris han estado allí mucho para mí, y muchos de ustedes lo han hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente", decía.

aemz