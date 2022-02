Así consiguió Elizabeth Taylor el mejor contrato para una mujer en Hollywood

La actriz Elizabeth Taylor fue una de las más grandes divas de Hollywood, quien vivió amores tormentosos, tragedias y adicciones, pero también privó la gloria, la fama y los escándalos y que lamentablemente murió un 27 de febrero a la edad de 79 años.

Siete maridos, ocho matrimonios (con uno, con el más famoso, repitió), la historia de amor más tórrida de Hollywood, los múltiples amantes célebres, las decenas de películas, los dos Oscar, las tapas de revistas, los perfumes, la colección de joyas, las actividades filantrópicas, solo algunos de los datos que a continuación te contamos para recordar a Elizabeth Taylor.

Elizabeth Taylor fue una gran estrella, de las más grandes de la historia de Hollywood. Atravesó generaciones. Es probable que haya sido la última gran figura del Hollywood clásico y la primera de la siguiente etapa, la de las celebridades.

Desde los 11 años estuvo bajo la mirada púbica, con un talento innato, belleza y unos ojos únicos que iluminaba con color violetas y con dos líneas de pestañas negras.

Universal la contrató, pero al año la dejó libre, no le veían futuro, pues no les servía para casi ningún papel. Una de las peores decisiones de casting de la historia.

Tiempo después MGM la contrató con un salario de unas decenas de dólares semanales.

Su primer casamiento fue con Nicky Hilton, heredero de la cadena hotelera, pero su matrimonio no funciono, no tenían nada en común. Él era alcohólico y violento. Ella descubrió que no tenía por qué aguantar maltratos y a los nueve meses se separó. Fue su primer escándalo.

Al poco tiempo se volvió a casar con el actor Michael Winding, veinte años mayor que ella. Su primer contrato de siete años con MGM se vencía y ella quería renegociarlo. Le preocupaba poder elegir sus proyectos, trabajar en películas de calidad. Pero en medio de las negociaciones quedó embarazada por primera vez. Con Wilding tuvo dos hijos. El matrimonio duró cuatro años.

Pero un año después se casó por tercera vez con Michael Todd, un extrovertido productor -responsables entre otras cosas de "La Vuelta al Mundo en 80 Días", que era 25 años mayor que ella.

A Todd le gustaba hacer las cosas a lo grande: le festejó el cumpleaños en el Madison Square Garden con 18.000 invitados y televisación en directo. Tuvieron otro hijo, lamentablemente trece meses después de la boda, Todd murió en un accidente de avión. Liz quedó devastada.

Tiempo después se casó por cuarta vez (Liz Taylor alguna vez declaró que para ella era casi imposible tener sexo con alguien sin estar casada). La mirada de la opinión pública cambió de manera rutilante. Pasé de la compasión por la viuda al juzgamiento instantáneo por ser una rompe matrimonios (aunque ella construía los propios casi frenéticamente). Hasta la acusaron de no tomarse el tiempo necesario para atravesar su duelo.

Luego, vendría Richard Burton. Y el mundo explotaría.

Richard Burton y Elizabeth Taylor se conocieron en el rodaje de "Cleopatra", la gran súper producción de su época, la película más cara de la historia (que terminó recuperando la inversión y que ese año fue líder de taquilla). Una pareja explosiva: alguien del equipo técnico de Cleopatra dijo que cuando, al final del día, se apagaban las luces y todo el mundo se iba a su casa, en el set todavía podía sentirse la electricidad que provocaban Taylor y Burton.

En 1974 se separaron. Pero poco después a ella le encontraron dos manchas en los pulmones. Los médicos pensaron que era cáncer. Él la acompañó hasta que recibió el diagnóstico definitivo. No tenía nada. Para celebrar, él le propuso volver a casarse. Lo hicieron a las orillas de un río en Bostwana. Este ballotage fue breve y más caótico que la vida en común anterior. Un año después se separaron definitivamente.

Elizabeth Taylor estuvo acosada por enfermedades durante toda su vida adulta. Varias veces la muerte fue algo próximo. Pero ella siempre logró reponerse aun cuando algunas veces la habían desahuciado.

Después de Richard Burton, vino John Warner, un político republicano que aspiraba al Senado norteamericano. Liz Taylor, como hizo con cada uno de sus hombres, tomó la causa como propia. Se puso la campaña al hombro. Se sacó fotos, estrechó manos, participó en reuniones, dio entrevistas.

Su marido obtuvo la banca, pero ella se aburrió mortalmente. En ese momento comenzaron sus problemas de peso: el hastío la hacía comer de más decía. El consumo de alcohol y de tranquilizantes se le había ido de las manos. Tuvo que ingresar a rehabilitación para controlarlos.

Luego de varios fracasos de público a principios de los setenta, decidió poner un alto en su carrera del cine y probó nuevos caminos. Actuó en teatro y realizó varias participaciones en televisión.

Fue la primera actriz en ganar un millón de dólares por un solo proyecto con "Cleopatra" (además consiguió el 10% de los beneficios). De los 70 dólares semanales que ganaba con su segundo contrato a las siete cifras en poco más de una década. La fortuna que dejó al morir fue de varios cientos de millones de dólares, algunos dicen que es posible que se acercara a los mil millones. Pero semejante cantidad no fue fruto de sus honorarios artísticos sino de sus ganancias como empresaria.

Fue la primera actriz en tener línea propia de perfumes. A mediados de la década del ochenta, Estée Lauder sacó al mercado dos fragancias con su nombre que se convirtieron en un éxito instantáneo.

Ella descubrió el negocio de las celebridades, ya no necesitaba levantarse temprano, llegar puntual, aprenderse guiones que no le gustaban, someterse a órdenes de otros y a las críticas de los periodistas y del público, preocuparse por la taquilla ni intentar comprender el nuevo ritmo de Hollywood. El producto que vendía era ella misma.

Liz Taylor, también, fue una de las primeras figuras en apoyar de manera explícita causas humanitarias.

Desde 1984, en los albores de la crisis del SIDA, recaudó fondos en la lucha contra la enfermedad.

Fue gran amiga de Michael Jackson y uno de sus apoyos explícitos en los malos momentos luego de las acusaciones por abuso. Liz declaró en favor de su amigo en los diferentes juicios.

Elizabeth Taylor murió el 23 de marzo de 2011, hace una década, después de estar internada por problemas coronarios más de un mes en el Cedars Sinai Medical Center de Los Ángeles. Tenía 79 años. Hacía más de cuarenta años que no tenía un éxito de taquilla. No importaba seguía siendo una estrella, de las más grandes que salió de Hollywood.

(Azucena Uribe)