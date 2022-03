Así apoyaron a Galilea en "Hoy", tras rumores del supuesto romance con Maca

El día de ayer te informamos que la querida conductora del programa "Hoy", Galilea Montijo nuevamente estaba en el ojo del huracán luego de que el periodista Jorge Carbajal asegurara que había tenido una relación amorosa con Maca Carriedo, sus compañeros así la defendieron durante el programa.

Fue durante la emisión este 2 de marzo que en el programa matutino "Hoy" Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Paul Stanley defendieron a su compañera Galilea Montijo tras la reciente controversia en donde la relacionaron sentimentalmente con Maca Carriedo.

Andrea Legarreta fue la primera en mostrar su apoyo y lo hizo a modo de mofa, la cuestionó sobre el por qué nunca le ha tirado "lazo" –es decir coqueteo–, haciendo referencia al supuesto romance con Maca.

"Yo estoy muy ofendida, tienes mucho tiempo conociéndome y nunca me has tirado un lazo", dijo Andrea Legarreta.

Tras la broma sobre el tema, Andrea Legarreta pidió no soltar información falsa para jalar atención, pues puede lastimar a terceros: "En buena onda hay que ser más responsables con la información que a veces sueltan para jalar la atención y más respetuosos. Armas un escándalo, no importa quien salga lastimado, no importa ya después vemos".

En este sentido, Arath de la Torre y Paul Stanley también dieron su opinión en contra de la desinformación.

Por su parte Galilea Montijo fue contundente y pidió que se investigue más a profundidad lo que se informa.

"Los compañeros de la prensa ya que se dediquen a investigar más, Youtube es un medio donde ya puedes salir a decir cualquier cosa y se suben todos al tren, es lo más triste", comentó Galilea Montijo.

Finalmente, para cerrar el tema Galilea Montijo pidió no darles visibilidad a personas que no tienen ninguna credibilidad. Por ello, dijo que si la necesitaban para comer entonces tuvieran.

"En lugar de investigar, les dan ventana a desconocidos que ya en Youtube puedes decir lo que quieras. Con tal de tener vistas, pues ellos cobran, pero si les sirven éstas para que cobren pues venga", comentó Galilea Montijo.

