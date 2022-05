Después octubre del 2021 la ex conductora de "Ventaneando" Inés Gómez Mont es buscada por las autoridades mexicanas, pues fue acusada de varios delitos, entre los que se encuentran delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y su paradero sigue siendo desconocido, ahora Tita Bravo, su ex suegra aseguró que conoce el lugar exacto donde se encuentran, Chiapas.

Tita Bravo, quien en diversas ocasiones ha roto el silencio acusando a la popular presentadora de televisión de no dejarla ver a sus nietos, habló sobre el supuesto paradero de la ex presentadora de TV Azteca.

"Seguimos sin ver a mis nietos y no sabemos cómo están; no puedo creer que las autoridades aún no hagan su trabajo. Desde febrero, Inés ´N´ y el marido regresaron a México y aún no se hace justicia. Ella sigue escondidita gozando de privilegios y nadie puede hacerle nada", comentó para la publicación mexicana.

La progenitora de Javier Díaz Bravo, quien estuvo casado con Gómez Mont de 2008 a 2013, fue cuestionada sobre cómo sabía el paradero Inés Gómez Mont, a lo que explicó que tiene varias amistades a lo largo y ancho de la República y estas mismas son las que le informan que se encuentra resguardada en "una casa de seguridad en Chiapas".

"Según me enteré, estuvieron unos días en la CDMX y después se movieron a Chiapas. También sé que los niños ya no están con ella, me parece que están en otro sitio bajo el cuidado de la mamá de ella, lo cual no es justo porque para eso está su padre, mi hijo es quien debe tenerlos", declaró.

La mujer no descarto que sus fuentes se pueden equivocar, ya que otros le apuntan que su ex nuera y su esposo se podrían encontrar en Miami; sin embargo, si recalcó que su único deseo es saber el estado de sus nietos para que su hijo pueda hacerse cargo de ellos.

"Igual les rentaron una casa, no sé si allá en Chiapas o en Puebla, sigo investigando, en eso ando. Javier mejor que nadie podría cuidarlos, en vez de seguir teniéndolos escondidos y sin ir a la escuela", indicó con notoria preocupación.

Para finalizar, Tita Bravo por primera vez dio su punto de vista sobre cuál cree que sea la mejor forma para poder resarcir el daño y, lamentó que Inés Gómez tenga que pagar "los platos rotos" de lo que ha hecho su pareja, Víctor Manuel Álvarez Puga.

(Azucena Uribe)