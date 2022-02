Aseguran que Galilea Montijo esta a punto del divorció ¿Por infidelidad?

La conductora Galilea Montijo es una de las consentidas del programa "Hoy" pero en los últimos meses ha estado en el ojo del huracán y nuevamente comenzó a circular el rumor de que el matrimonio de la pareja podría estar por terminar.

ESTO DIJO ANGÉLICA RIVERA SOBRE SU PRÓXIMO REGRESO A LAS TELENOVELAS

Recordemos que también hace unos días se dio a conocer que Fernando Reina fue supuestamente denunciado por las funciones que ejerció como Tesorero de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

Según detalló Jorge Carbajal en su programa "En Shock" en Youtube, la conductora y el empresario estarían enfrentando una fuerte crisis desde hace años, debido a que él habría comenzado a salir con alguien más, tras enterarse que Montijo le era infiel.

El periodista afirmó que el matrimonio entre, el político y la famosa, únicamente está unido para mantener las apariencias, pues en realidad cada uno vive en su propia casa.

"Ya hemos visto que no es la Galilea de antes... Hace como medio año, en Acapulco se llevó a cabo una fiesta en grande en la casa de Galilea Montijo y Fernando Reina para celebrar los 10 años de matrimonio, que porque estaban festejando el aniversario que cumplieron en 2021, hicieron un ritual", comentó Carbajal sobre la ceremonia que se realizó en 2021, a la que invitaron a algunos medios de comunicación.

"Pues resulta que en realidad ese matrimonio de Fernando Reina y Galilea Montijo, ya en estos momentos de 2022 es solamente apariencia, no es nada real, no es nada de amor, no es nada de nada, es conveniencia de ambos estar juntos. La realidad es que ya no se soportan", contó el conductor del programa, quien asegura que ya había algunas señales de los problemas que tenían.

"Ahora me hace lógica que Galilea viva en su casa al Sur de la Ciudad y Fernando tiene otra casa al Norte de la ciudad, en la que incluso constantemente tenía fiestas y se la pasaba como soltero, la justificación que tenían como pareja era que estaba más cerca del trabajo de ella y del trabajo de él".

Fernando Reina habría descubierto que Galilea Montijo era infiel

De acuerdo a lo dicho por Carbajal, él habría descubierto que le eran infiel: "Pero, ¿qué pasó? Independientemente de que Fernando hubiera tenido sus amoríos o no, y se dice que al día de hoy Fernando tiene una pareja desde hace dos años, porque ya estaba harto de descubrir cosas".

TUNDEN A "GOMITA" POR PRESUMIR TALENTO PARA EL CANTO: "ESTÁ AULLANDO"

"Resulta que, en 2019, Inés Gómez Mont bautiza a la más chiquita de sus hijas, pues resulta que en esos días, acababa de ocurrir un tremendo escándalo entre Fernando y Galilea, porque le llega información a Fernando Reina de que su esposa, Galilea Montijo al parecer estaba saliendo con otra persona".

El mismo Fernando habría comprobado la situación: "La relación se daba dentro de Televisa... Él empieza a investigarla por todos lados y con toda la gente. Interrogó a los chóferes, interrogó a gente de la producción de Hoy, interrogó a gente del servicio de la casa. Hizo de todo y resulta que confirma que Galilea tenía una relación amorosa con otra persona. Desconozco quién es la otra persona, pero dicen están por darlo a conocer", sentenció Carbajal.

(Azucena Uribe)