Asegura que Eduin Caz debe su éxito a la práctica de santería

Una nueva polémica ronda al cantante Eduin Caz luego de que comenzara a surgir el rumor de que practica la santería y revelan que todo lo que ha logrado en su carrera "es gracias al muerto".

Si hay alguien que hoy por hoy logró el éxito y anda disfrutando de las mieles de lo que gana, ese es el vocalista de Grupo Firme y para prueba, es la salida que tuvo con su hija en Estados Unidos, donde resulta que gastó 1 millón de pesos para hacerla feliz.

Eduin Caz le debe su éxito a la santería

Luego de que saliera la noticia de que había sufrido un accidente en su camioneta, en donde al parecer afortunadamente el cantante no iba ahí, está ahora envuelto en otra controversia por su carrera y su trayectoria, ya que aseguran que no es por su talento por lo que está en el lugar donde está.

Dicha información fue dada en el programa "Chisme No Like", dende "Karlita, la santera" estuvo presente con los conductores y aseguró que Eduin Caz está en el mundo de la santería, pero no solo eso, que todo el éxito que tiene y que ha logrado, se lo debe a esta práctica, la cual le ha dado mucho de lo que tiene hoy.

"Pero todo lo que él ahorita coseche es gracias al muerto, todos los éxitos que va a tener es gracias al muerto" dijo.

Su religión lo salvó del accidente

Incluso, aseguró que debido a que Eduin Caz anda metido en la santería, no le pasó nada en el accidente de su camioneta, pues anda protegido con algunos collares y colgijes que siempre usa.

"El tema de la camioneta, a él no le pasó nada porque para muchos que no saben, el señor Eduin está dentro de la religión que se llama Palo Mayombe, dentro de la religión de la santería", dijo "Karlita, la santera".

(Azucena Uribe)