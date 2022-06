El cantante Christian Nodal corrió a sujetos durante un concierto en Bolivia, después de que le arrojaran hielos cuando cantaba.

Videos difundidos en Tik Tok muestras como Nodal se moleta cuando asistentes en su show agreden al artista, a reacción de que el público resultará molesto porque Nodal llegó tarde al escenario.

"Sácalos a la chingada y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando... respeten por favor", indicó.

Cancela shows en Bolivia

El pasado domingo canceló su presentación en La Paz, Bolivia, debido a un supuesto incumplimiento de contrato, lo que causo de nuevo polémica en redes sociales ya que este dijo que no se presentaría a pocas horas del evento.

(Foto: Especial)

"Lamentamos comunicar este hecho que exime por completo de responsabilidad al artista y a la compañía que lo representa", se lee en el comunicado.

Las siguientes presentaciones de Nodal, como parte de su tour ´Forajido´, serán el próximo 1 de julio en Santiago de Chile en el Movistar Arena, y el próximo 2 de julio en Melgar, Colombia, en el estadio Las Vegas.

aemz