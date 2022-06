"¡Arriba los corazones!", era la frase más popular de Fernando del Solar, el conductor y actor argentino que logró hacerse de un lugar en los hogares de miles de mexicanos.

Sin embargo, esta no es la única frase dentro de su carrera ya que, debido al Linfoma de Hodgkin con el que tuvo que lidiar desde el 2012, fue una persona que reflexionaba constantemente respecto a la vida.

Declaraciones como "si yo me hubiese curado desde el primer momento, me hubiese perdido todo esto que es más trascendente que el vivir ´normalmente´", o "te duele vivir, te duele pararte, te duele ver que todos continúan con su vida y saber que el mundo sigue girando estés o no en él", dejaron una huella en sus seguidores.

Asimismo, Fernando siempre mostró una postura positiva ante la enfermedad y ello se demostraba en frases como: "para mí esta bomba llamada cáncer fue como parar el balón, y obligarme a mirar dentro de mí".

De igual forma su característica forma de ser directo frente a temas complejos o delicados ayudaron a muchas personas que pasaban por la misma situación a poder sacar fuerzas para seguir adelante: "la muerte va a venir cuando tenga que venir. Esté enfermo o no esté enfermo", puntualizó el originario de Buenos Aires, Argentina.

Por otra parte, también aceptaba sentir mucha tristeza y desesperación por lo cual señaló en diversas ocasiones que el cáncer que padecía lo había orillado a enfrentarse con él mismo: "te enfrentas a tus demonios en las noches, a tus dolores, a tus frustraciones y a tú ´me hubiese encantado´ o ´´cómo me gustaría estar bien", comentó el actor.

Por último, del Solar incursionó en la literatura con su libro "¡Arriba los corazones!: La muerte como reafirmación de la vida", en donde buscó dar a conocer la forma en que lidió con su padecimiento y con ello poder compartir su testimonio.

