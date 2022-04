Arleth Terán arremete contra Anabel Hernández: "si mi nombre le da de comer"

Soy una persona que además le gusta leer, entonces compré el libro, me di a la tarea, no tiene nada, es pura paja, y realmente de los autores que sí, no se habla por alguna razón, porque son protegidos o no sé qué historias, y al final en contraportada mi nombre, cuando viene en dos páginas, y digo bueno, habrá mucha tela de dónde cortar, y son dos páginas, dices ´¿para qué tanta leña le echaste?´, nada, o sea, basado en YouTube, ¿qué es eso?, digo porque tú te esperas que sea una periodista seria, pero realmente es muy mala hasta para las novelas, porque la novela le quedó fatal.