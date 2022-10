Ricardo Arjona anunció que pospondrá el concierto pactado en Acapulco, Guerrero.

El concierto del cantautor guatemalteco que se llevaría a cabo en este puerto fue aplazado supuestamente por no haber reunido las condiciones necesarias para realizar el concierto.

El concierto del 30 de octubre forma parte de su actual tour ´Blanco y Negro´.

"Lamentablemente la empresa responsable no reunió las condiciones básicas para realizar el concierto. No escenario, no techo, no equipos. Por lo tanto, lamentamos enormemente informar que el concierto de esta noche, a pesar de estar SOLD OUT, no podrá realizarse", indicó.

"En nuestro afán de cumplir con el público, nos haremos cargo de hacer posible este concierto el día de mariana a las 8pm en el mismo lugar", expresó.

"Lamentamos los inconvenientes y esperamos entiendan que de nuestra parte y de la Arena GNP Seguros, hicimos todo lo posible para que esto no pasara", concluyó.

Los próximos 3,4 y 5 de noviembre, Ricardo Arjona tiene contemplado una serie de presentaciones en el Auditorio Nacional.

