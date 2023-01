ARIEL MIRAMONTES SE ALEJARÁ DE "ALBERTANO", POR ESTA RAZÓN

Para Ariel Miramontes dar vida a "Albertano" es como vivir una doble vida, pues mientras con uno pasa desapercibido, con el otro atrae todas las miradas, y es que gracias a su personaje se ha ganado el cariño del público, pero asegura que llegó la hora de alejarse de él para seguir creciendo.

Ariel Miramontes reveló que este año tiene proyectos importantes en cine, televisión y teatro que lo alejarán de "Albertano", sorprendiendo con la noticia a sus seguidores, pues dicho personaje ha sido muy importante en su vida profesional.

"Es sin el personaje de ´Albertano´ es un personaje bien padre, me está gustando mucho".

Sobre el proyecto que tiene para el cine, no quiso dar muchos detalles, sólo que la película marcará su debut en la pantalla grande, algo que lo tiene muy emocionado, pues era la oportunidad que estaba esperando.

"Llegaban muchos proyectos, pero ninguno me convencía".

¿CÓMO NACIÓ ALBERTANO?

A partir de 2009 Ariel Miramontes fue construyendo, creando y convirtiéndose paulatinamente en "Albertano", quien en la ficción de "María de Todos los Ángeles" es un galán de barrio de buen corazón que vive a expensas de su madre en plena adultez.

Con el tiempo el personaje de "Albertano" fue desarrollando su personalidad al grado de que ya podía hablar y pensar solo, antes de eso no pasaba, tenía que escribir un guión.

"Llevo una doble personalidad, me da risa porque mi caracterización es muy sencilla, es ropa y peluca, no llevo prótesis y sin embargo si voy en la calle sin ropa y la peluca nadie me reconoce y paso desapercibido", contó en una entrevista a EFE.

