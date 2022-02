Aracely Arámbula revela por qué sus hijos no aparecen públicamente

La actriz Aracely Arámbula y el cantante Luis Miguel mantuvieron su romance del que nacieron Miguel y Daniel, quienes tienen actualmente 14 y 13 años, respectivamente y que la "Chule" los ha mantenido alejados de las redes sociales, hasta ahora reveló el por qué.

Los hijos adolescentes de la actriz actualmente no tienen proyectos en el mundo artístico, por lo que mantienen sus vidas privadas, en entrevista con la revista TVyNovelas, Aracely Arámbula explicó que esa determinación fue tomada por ellos mismos.

Uno de los cuestionamientos de la prensa hacia Aracely Arámbula es la vida privada de sus hijos, así como no mostrar sus rostros en sus redes sociales, incluso se aseguraba que era por decisión de Luis Miguel, pero ahora la actriz por fin confesó la verdad: son ellos los que quieren mantenerse alejados del ojo público.

Miguel y Daniel Gallego se han convertido en adolescentes, han decidido hacer sus vidas alejados de la fama de sus padres y por eso, la protagonista de "La Doña" defiende tanto su privacidad.

"Mis hijos no quieren aparecer públicamente porque ellos no quieren, y cuando me dicen ´no´, yo tengo que respetar la decisión que ellos quieran tomar, además son menores de edad", explicó en una entrevista citada por Hola.

En esa misma conversación recordó un fuerte episodio que vivió meses atrás en Estados Unidos, cuando una serie de reporteros intentaron grabarlos y tuvieron que salir corriendo a toda velocidad.

"Fue una falta de respeto tremenda hacia la privacidad de cualquier persona, pero en esa ocasión asustaron a dos menores de edad y eso es una falta tremenda de respeto...", añadió.

¿Los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel podrían dedicarse a la actuación?

No obstante, la también modelo y cantante afirma que esto es algo temporal debido a que ve en ellos la chispa artística que podría llevarlos a la actuación.

"¡A lo mejor los ven actuando por ahí!", dijo la estrella de La Patrona sin dar más detalles sobre el futuro profesional de los jóvenes o si están recibiendo alguna formación al respecto.

Tampoco le cerró las puertas a esta posibilidad, asegurando que ella los va a apoyar si eso es lo que prefieren.

"Ya están enormes y preciosos. Siempre me desean toda la suerte del mundo y me echan muchas porras, y como mamá me siento muy orgullosa de ellos", finalizó.

(Azucena Uribe)