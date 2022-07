Anna Ferro viuda de Fernando del Solar defiende a Ingrid Coronado, luego de que fue duramente criticada en redes sociales tras la muerte del conductor.

"Fluyamos en amor, si no es tu historia no la cuentes no te compres una historia que no es tuya, con tu vida es más que suficiente. Que estés en armonía, no juzgar, no criticar y eso es de seres humanos, de humanidad", expresó Ferro, a los medios de comunicación que se dieron cita en la funeraria donde son velados los restos del Solar.

FAMILIA DE FERNANDO DEL SOLAR LO DESPIDE CON EMOTIVAS PALABRAS

FERNANDO DEL SOLAR E INGRID CORONADO ESTUVIERON CASADOS TRES AÑOS

Ingrid Coronado y Fernando del Solar estuvieron casados de 2012 a 2015, de esa relación nacieron sus hijos Luciano y Paolo, pero años después de que a él le diagnosticaran cáncer, se separaron y de inmediato surgieron los rumores de que fue porque la conductora no quiso apoyarlo con su enfermedad, pero Fernando declaró que él fue el que le pidió que se fuera.

Sobre la muerte de Fernando del Solar, padre de sus hijos, Ingrid Coronado no se ha pronunciado al respecto, solo en su cuenta de Instagram aparece el siguiente comunicado.

En 2017, el conductor presentó a Anna Ferro como su "nuevo amor". La pareja se casó en abril de 2022, hasta que el 30 de junio la muerte de Fer los separó.

FERNANDO DEL SOLAR NO SE PUDO DESPEDIR DE SUS HIJOS

Anna comentó que los hijos de Fernando del Solar no pudieron despedirse de él, pero señaló que los menores acudieron a la funeraria para darle el último adiós a su papá.

"Los niños ya vinieron a despedirse de su papá temprano para cerrar este ciclo con él".

El conductor le pidió a su esposa que cuidara de Paolo y Luciano, que los amara y los siguiera viendo.

Finalmente, la viuda de Fernando del Solar dijo que su cuerpo será cremado y sus cenizas se quedarán en México y no en su natal Argentina.

(Lérida Cabello)