ANNA FERRO SE DEFIENDE DE LAS ACUSACIONES DE INGRID CORONADO

A través de su cuenta de Instagram, Ferro se defendió de las acusaciones que ha hecho Ingrid Coronado en su conta sobre que vació el departamento donde vivía con el conductor y de que vendió sus cosas.

"Se han dicho tantas mentiras y medias verdades... pero digan lo que digan solo tú y yo sabemos la verdad, lo que fue caminar desde el amor, estar hombro con hombro, alma con alma, ser con ser", escribió.

Ferro dijo que al principio le molestaba que hablaran de ella, porque estaba vulnerable, pero con el paso del tiempo y la ausencia de Fernando se ha hecho más fuerte.

"Al principio me molestaba porque fuerte no lo era, me sentía más rota que un plato estrellado en el piso, con el paso de los días me di cuenta de que se fuerte no significaba estar entera o completa, significa llorar cuando lo necesito, enojarme, sentir cada una de mis emociones o de mis facetas, que la vulnerabilidad no es debilidad si no es ser humana".

Anna también dijo que por fin comprendió los motivos por los que su pareja se alejó del medio, porque todos quieren opinar, a veces sin saber.

"Ahora entiendo por qué tu protección, por qué tu lejanía... de todo lo que era tu mundo Fernando del Solar, ahora veo y me doy cuenta de que al que no le piden opinión la da sin saber lo que realmente es, no sé quién les dio el mazo para juzgar, opinar de algo que no saben y aunque supieran, ¿qué derecho tienen de hacerlo?".

"Honraremos tu vida con alegría porque sé que así lo hubieses querido y aprenderemos de esta despedida. El cuerpo te quedó chico ´amore´ y te transformaste en miles y miles de partículas de luz. Te amo, gracias por tanto".

(Lérida Cabello)