Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar quiere llegar a un acuerdo con Ingrid Coronado sobre los bienes que dejó el conductor, como la casa en la que vivía la pareja.

"La verdad es que no se me ha buscado, ella tiene mi teléfono desde el 2019 porque tenemos una amiga en común y obtuvo mi teléfono y yo la tenía comunicándole toda la parte que estaba pasando Fer, si recuerdas, en el 2019 se puso mal y estuvimos en comunicación. La verdad es que tiene mi teléfono, cuando Fer falleció trate de contactarla, también mis cuñadas", señaló Anna Ferro.

ANNA FERRO QUIERE LLEGAR A UN ACUERDO CON INGRID CORONADO

Para Ferro sería más fácil que entre ellas llegaran a un acuerdo, pues con esto evitarían que se alargar el proceso.

"La verdad es que creo que las que nos tenemos que poder de acuerdo somos nosotras y ya, después, con los abogados de nosotras. Creo que sería lo más sencillo, sobre todo se lo merecen nuestros hijos, creo que es lo más importante, más que nosotras, creo que se lo merecen nuestros hijos. Si se da, estaría fenomenal porque también evitaríamos alargar todo este proceso que es mucho más doloroso para todos nosotros. Fer ya no está, él ya no está para defenderse, para decir qué no fue o que sí fue".

La viuda de Fernando del Solar comentó que siente un gran amor por sus hijos, por lo que le gustaría tener un acercamiento con ellos.

"Sí, me encantaría, pero sé que no va a ser posible por toda la situación que se está viviendo. Hay un gran amor hacia ellos y no los quiero involucrar en toda esta situación porque primero no se lo merecen, creo que ningún niño merece, y tampoco un ser humano, ni hombre ni mujer se merece estar en esta situación. No quiero ser yo la que rompa con esa quietud que a lo mejor tienen con su mamá".

Anna aprovechó el momento para enviarle un emotivo mensaje a Fernando del Solar.

"Te amo, te extraño muchísimo, desearía haber podido caminar juntos como lo habíamos planeado, haber viajado, haber logrado todos nuestros planes, pero que lo llevaré siempre aquí en mi corazón y andará conmigo para todos lados".

(Lérida Cabello)