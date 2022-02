Angélica Rivera reaparece en con aspecto juvenil y se roba los halagos

La ex primera dama y actriz, Angélica Rivera desde hace poco más de tres años se alejó de los reflectores pues a su salida de Los Pinos, usuarios de redes sociales lanzaban fuertes criticas hacia ella y sus hijas.

Recientemente Angélica Rivera reapareció en redes sociales y no, no en su cuenta oficial sino a lado de su hija Regina Castro, quien compartió una fotografía junto a la ex primera dama.

Cabe señalar que la instantánea en cuestión de horas alcanzó los miles de "me gusta" y cientos de comentarios en los que resaltan la belleza de la que es poseedora la actriz.

Ante sus millones de seguidores, la joven compartió una fotografía demostrando que a pesar de que los años pasan, ella mantiene la espectacular belleza que la llevó a ser considerada una de las protagonistas más exitosas de las telenovelas.

En su primera aparición del 2022, se puede ver a la joven posar frente a la cámara, mientras es abrazada por su madre, quien trae puestos unos costosos lentes para el Sol y un espectacular abrigo.

Los comentarios no se hicieron esperar y rápidamente sus fans comenzaron a escribir halagos para las dos: "Cada vez que veo a tu mamá, es como si hubiera congelado el tiempo. Se ve súper joven", "se ve muy joven Angélica, por favor que pase la receta. Se ve muy guapa" y "la sonrisa de Angie es hermosa", no se hicieron esperar en la red social.

Fue durante una entrevista para el canal de YouTube de Inés Moreno, que Cynthia Klitbo comenzó a hablar de sus amigas del mundo del espectáculo, mencionando a Angélica Rivera, la cual afirmó que fue víctima de "cosas feas" durante su matrimonio.

"Que te pinten el cuerno siendo la Primera Dama, porque eso ya estaba pasando desde antes, lo que pasa es que Angélica dijo 'yo termino primero mi trabajo como Primera Dama hasta el último día del sexenio', pero Angélica sabía todo eso", indicó Angélica Rivera.

(Azucena Uribe)