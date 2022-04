Angélica Rivera paraliza las redes presumiendo look ideal para mujeres de 50

La actriz Angélica Rivera una vez más reapareció en las redes sociales generando un sinfín de opiniones gracias a su nueva imagen, pues se ve más radiante que nunca.

No podemos dejar de lado que la ex primera dama, Angelica Rivera siempre se ha caracterizado por tener una imagen muy fresca pero su cambio de look parece que se quitó al menos 10 años de encima.

Recordemos que desde hace varios meses Angelica Rivera no se le había vuelto a ver de manera pública hasta esta ocasión en la que reapareció junto a su hija Sofía Castro, quien fue la responsable de compartir la inédita postal en una de sus historias de Instagram y en tan solo cuestión de minutos la fotografía se viralizara en redes debido al drástico cambió físico que ha experimentado.

En la foto se ve a la famosa actriz posar junto a su hija mientras camina por las calles y disfrutar de lo que parece ser un té helado. "La Gaviota" viste una blusa blanca y una chaqueta negra, además de una gorra del mismo color.

ANGÉLICA RIVERA ENAMORA CON SU NUEVA IMAGEN

Angélica Rivera se convirtió a lo largo de su trayectoria artística en una de las celebridades más exitosas y populares en el medio del espectáculo, gracias a su belleza, profesionalismo y talento, características que la llevaron a triunfar en la pantalla chica en exitosas telenovelas como "Destilando amor" y "La dueña", éste último en donde interpretó el papel de Regina Villareal, con el cual se ganó el afecto, el corazón y la admiración del público.

Tras 8 años de matrimonio con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y luego de oficializar su divorcio en 2018, la famosa actriz decidió apartarse de los reflectores de la prensa y se mudó a vivir a Los Angeles, Estados Unidos, desde donde lleva un perfil bajo y disfruta de la cercanía de sus tres hijas, Sofía, Fernanda y Regina.

Es precisamente junto a ellas que la ex primera dama ha posado en las más recientes fotografías en las que se le ha visto; en donde luce plena, radiante y feliz, pasando momentos en familia y disfrutando de los éxitos y nuevos proyectos de cada una de ellas, a quienes suele visitar con bastante frecuencia.

