Angélica Rivera de la "casa blanca" a millonario condominio, así es por dentro

El polémico conductor de "Chisme No Like", Javier Ceriani reveló en exclusiva el lujoso condominio donde vive la ex esposa del expresidente Enrique Peña Nieto y ex primera dama, Angélica Rivera, junto con sus tres hijas en Miami, Florida.

Cabe mencionar que la actriz también cuenta con otro departamento en el mismo complejo, mismo que es usado como una extensión de su hogar y del que alega, era dueña desde antes de llegar a Los Pinos.

Recordemos que tras divorciarse de Peña Nieto en mayo de 2019, Rivera y sus tres hijas (Sofía, Fernanda y Regina Castro) se mudaron al departamento 304 en el edificio Ocean Tower One, así como la extensión de su hogar en el departamento con el número 404.

El periodista Javier Ceriani logró entrar al conjunto residencia en Key Biscaine, mostrando la manera en que vive quien fuera la pareja del ex mandatario de México.

Según Javier Ceriani su valor oscila entre los 3.5 millones de dólares (70 millones de pesos); fue el programa de farándula, en el reportaje de Ceriani, que compartieron una serie de videos y fotografías de la residencia.

"Por supuesto, hay mucha seguridad", mencionó Ceriani, mientras que parte del personal del condominio confirmó que la actriz habita dicho sitio, pero ese fin de semana que Ceriani entró, ella y sus hijas estaban en Las Vegas.

También relató que el condominio cuenta con alberca, áreas comunes y todos los servicios.

"Todo el mundo es excelente y no solo eso, sino la forma de ser de la gente, eso es algo excelente", señaló uno de los guardias de seguridad que fue cuestionado por el comunicador sobre el trato de Rivera y sus hijas a los empleados.

De acuerdo con el conductor del programa de espectáculos, el elevador llega hasta la puerta de Rivera y detalló que para poder entrar dijo que buscaban comprar uno de los departamentos, el 808 que pertenecía a Eduardo Verástegui.

La investigación de este departamento había sido revelada en 2016 por el diario británico The Guardian, donde se publicó que Angélica Rivera vivía en un departamento en un edificio de lujo, en Miami, Florida, propiedad de la compañía Grupo Pierdant, la empresa de Ricardo Pierdant. El complejo está ubicado en el residencial Key Biscayne; en 2014 tras el escándalo de la "Casa Blanca" de Sierra Gorda 150, Rivera dio a conocer que también era propietaria de un departamento en Miami.

EL ESCÁNDALO DE LA CASA BLANCA

El 9 de noviembre de 2014, la periodista Carmen Aristegui publicó una investigación periodística en la que se reveló la existencia de un lujoso domicilio en Lomas de Chapultepec, valuado en 86 millones de pesos propiedad del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Tras la publicación del reportaje se desató un escándalo y un sinnúmero de reacciones. El gobierno se vio obligado a dar una explicación la cual llegó a través de la entonces primera dama, Angélica Rivera, conocida popularmente como: "La Gaviota".





En donde mediante un video, la esposa de EPN aseguró ser la propietaria del inmueble, el cual dijo, adquirió con el dinero producto de 25 años de su trabajo como actriz en la empresa Televisa.

"El 25 de junio del 2010 se me pagó con la propiedad de la casa que ya habitaba, es decir, la casa de Paseo de las Palmas, la escritura de esta casa se expidió a mi favor el 14 de diciembre del 2010. Además de la casa se me pagó un monto total de 88 millones 631 mil pesos más IVA... Para dar por terminado el contrato, me comprometí con la empresa Televisa a no trabajar con ninguna otra televisora por el plazo de 5 años, esto se tomó en cuenta para determinar el monto del contrato... así les demuestro que tengo la capacidad económica y recursos propios que me han permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijas", indicó.

El video causó una gran indignación por lo que el propio presidente tuvo que salir a reconocer que se equivocó al permitir que su esposa diera explicaciones.

"Lo que impactó negativamente en la credibilidad del gobierno (...) porque era yo el que tenía la responsabilidad, el cuestionamiento era sobre el presidente, sobre lo cual además, ofrecí una disculpa pública, no tanto porque se hubiese actuado equivocadamente, sino por cuanto afectó la credibilidad de la institución presidencial (...)", detalló.

La compra supuestamente terminó por cancelarse y dos años después, el presidente ofreció disculpas a los mexicanos por ese "error".

(Azucena Uribe)