A pesar de que Angélica Rivera está alejada de la pantalla, se deja ver ocasionalmente en las publicaciones de redes sociales de sus familiares y amigos.

ANGÉLICA RIVERA REAPARECE CON SU EXESPOSO Y SUS HIJAS

Esta semana la actriz se hizo viral al ser captada por los internautas, gracias a que su hija Sofía Castro subió a Instagram una foto de su celebración navideña en familia donde aparece Rivera al lado de sus hijas: Sofía, Fernanda y Regina y de su expareja José Alberto "El Güero" Castro, de quien se divorció en 2008 para casarse después con Enrique Peña Nieto.

La familia Castro Rivera aparece en la foto con pijamas rojas con recuadros negros, teniendo como marco su árbol de Navidad, en la descripción de la foto, Sofía escribió lo siguiente:

"Merry Christmas from our family to yours. Que sea eterno todo lo que nos haga bien. Les deseo una bonita Navidad y que estén con sus seres queridos. Nosotros 5 para siempre, ustedes son mi regalo más grande. Solo me faltas tú, Pablo Bernot. Los amo a todos, gracias por seguir un año más aquí. ¿Qué les trajo Santa? ¿Y qué tanto comieron Los leo?".

Algunos de los comentarios que generó la foto en familia de Angélica Rivera fueron:

"Esto se llama ser familia y poner a los hijos por encima de todo", "¡Qué hermosa fotografía!", "Parecen hermanas, tan bonita siempre Angélica", "Qué bonito verlos unidos por sus hijas", "¡Qué se casen otra vez!", "Ver a Angélica en esta foto es el mejor regalo navideño para sus fanáticos", "Tienes una hermosa familia, soy fan de tu mami".

Sobre la actual relación que llevan "El Güero" Castro y Angélica Rivera, el productor comentó hace tiempo que tienen una linda amistad por sus hijas, pero solo eso.

"Con Angélica tengo una linda amistad, hay una gran unión, porque tenemos tres hijas en común y vamos a seguir siendo los papás de esas niñas hasta que la muerte lo decida".

Mientras que Sofía Castro señaló que sus papás tienen una gran comunicación por ellas.

"Mis papás tienen una gran comunicación porque hay tres niñas de por medio que somos: Regina, Fernanda y yo. Si mi papá entra a mi casa es para vernos a nosotras, es normal".

(Lérida Cabello)