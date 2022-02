Ángela Aguilar reacciona al rompimiento de Nodal y Belinda, ¿a quién apoyo?

Ángela Aguilar reaccionó al rompimiento de su colega Christian Nodal con Belinda y aclara si hay enemistad con la también actriz pues la hija de Pepe Aguilar es muy amiga de María Fernanda Guzmán, ex novia de Nodal.

En un encuentro con los medios de comunicación a su llegada a la Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Ángela Aguilar dio su opinión sobre la separación de Belinda y Christian Nodal. Esto luego de que se desatara polémica después de que la famosa halagara a María Fernanda, la ex novia del intérprete de "Botella tras botella", en una foto a tan sólo horas que se anunciara la ruptura de los "nodeli".

¿ADIÓS BELINDA? CIRCULA VIDEO DE CHRISTIAN NODAL BORRANDO SUS TATUAJES CON LÁSER

¿Qué piensa de los ataques contra Belinda? ¿Está a favor de la ruptura? ¿Dirías que Belinda debería devolver el anillo? Fueron algunas de las preguntas con las que bombardearon a Ángela Aguilar, pero ella se enfocó a aclarar la polémica en la que se vio envuelta por comentar una fotografía de Instagram halagando a la ex novia de Christian Nodal.

Explicó que es muy amiga de María Fernanda Guzmán por lo que decidió felicitarla por su cumpleaños con un cumplido a la fotografía que compartió en su día especial.

Marifer y yo nos llevamos desde hace mucho tiempo, era su cumpleaños, le mandé mucho amor y besitos, me cae muy bien.

En este sentido, Ángela aclaró que ella no está en contra de Belinda y que jamás haría un mal comentario en su contra.



A mí se me hace gachisimo que el agente hable mal de las mujeres (...) Ustedes me conocen y saben lo feminista que soy, no hay forma de que yo le tire odio a una mujer, indicó.

Para finalizar la intérprete de "Dime cómo quieres" le mandó un cariñoso mensaje a Christian Nodal y le deseó éxito en la nueva faceta de su carrera artística.

¿BELINDA TENDRÍA QUE PAGAR IMPUESTOS SI SE QUEDA CON EL ANILLO QUE LE DIO NODAL?



Que le vaya muy bien en su carrera, le mando mucho amor y bendiciones a todo el mundo, concluyó la hija de Pepe Aguilar.



(Aline Núñez)