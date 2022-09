Durante la celebración del tercer aniversario luctuoso de José José, Anel desmintió que exista un distanciamiento entre su familia. Sin embargo, la gran ausente al homenaje que se le rindió a "El Príncipe de la Canción" en el Teatro Cultural Azcapotzalco fue su hija Marisol, quien también fue sola a la tumba de su papá.

"Ella tiene niños y marido. No siempre coincidimos, no tiene nana, qué puedo hacer. No puede salir cuando ella quiere, qué hacemos", respondió Anel a los cuestionamientos de la prensa.

¿Marisol dice que hay un distanciamiento?

"¿Quién? Marisol, Oye, pues que detalle no, yo no sabía, no es cierto, no le creas. Un distanciamiento, ¿quién te dijo? -Marisol lo comentó-, pues no creo, pregúntenle bien".

Anel mencionó que el homenaje "Partiste Príncipe... Regresas Rey" en el que el invitado de honor fue José José y la madrina de lujo fue Pati Chapoy marca el regreso de "El Príncipe de la Canción" a los escenarios, gracias a la magia de un holograma.

"Hoy se festeja el regreso de José José a su país, a su público y a su persona, no hay nada más qué decir, hoy regreso José. Queremos llevar el holograma a toda América y Estados Unidos, estamos firmando eso".

Luego de tres años de su fallecimiento, José José regresó a los escenarios, cautivando al público con el siguiente mensaje:

"Estamos de regreso, me llena de alegría el ver que mi música siga viva en sus mentes y en sus corazones y en sus gargantas. Por favor si me lo permiten ustedes, sigamos disfrutando, sigamos recordando toda esta nuestra música maravillosa, ahora a través de la voz de mi hijo José Joel".

Anel dijo que esta función la hizo José Joel para su papá, por lo que agradeció a la gente que asistió para ser testigo del regreso de José José interpretando "La fuerza de la sangre", un tema que representa mucho para ellos.

"Esta función la hizo José Joel con su papá, de invitado especial y con la señora Pati Chapoy como madrina de lujo para toda la gente que hizo favor de venir y festejar su fidelidad. En la tumba de José nunca faltan flores, es la gente linda, entonces aquí en su colonia nos han prestado este hermoso reciento, que no tenemos más que presentar a José José cantando con su hijo, y que quedé claro la frase de la canción ´La fuerza de la sangre´ fue dictada a Manuel Alejandro por el papá, esas fueron las últimas palabras de José José a su hijo en la sala de la casa antes de divorciarnos, voy a estar más cerca de ti que nunca, nos vamos a querer más, esta es la fuerza de la sangre y es lo que van a oír, ay Dios ya les di la primicia".

Sobre el proceso legal y el cobró de las regalías, señaló que en breve viajarán a Miami, y reveló que más que regalías, lo que José José dejó fueron puras deudas porque vivía al día.

"Mi vida hubo puras deudas cómo ves, el testamento eran puras deudas, el señor vivía al día. Las deudas ya las cubrieron las regalías, ya se pagó gracias a Dios. Soy heredera universal y albacea que quedé claro"

Y agregó que la esposa de José es ella "que les quedé claro a todos lo siento mucho, la primera esposa de cualquier señor, es la esposa para siempre".

De Sarita y Manuel José quienes se unieron en contra de ellos, apuntó que se juntaron el hambre y las ganas de comer, y desconoce cuál sea su plan.

"Ustedes porque le han dado boliche a Manuel José y a Sarita, la verdad para nosotros no existen. Son irrelevantes, son seres humanos, espero que paguen sus impuestos, y que hagan lo que quieran".

Finalmente, aprovechó para mandarle un mensaje a José José hasta el cielo.

"Espérame en el cielo, pues nada más eso porque se adelantó, pero le digo en la tumba hazte para allá que al ratito llego".

(Lérida Cabello)