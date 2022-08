La hija de Mauricio Benavides y Norma Morales, Andy Benavides dio a conocer a través de un video que está embarazada de su cuarto bebé.

La graduada en derecho mostró una fotografía del ultrasonido en el que se puede ver al futuro hermanito o hermanita de sus hijas Alía, Aria y Andy.

"Baby number 4 on the way", publicó la influencer regiomontana ante sus más de 1.3 millones de seguidores.

En 2019, la empresaria sufrió un aborto espontáneo, sin embargo, en noviembre de 2019, la influencer de moda también compartió en sus redes sociales sobre el embarazo de su tercera hija.

El anuncio del embarazo se da unos meses después de que su familia se viera afectada en incidentes de orden legal, además de que Tavo, esposo de Andy, fue arrestado luego de agredir físicamente a un médico.

aemz