Andrew Garfield está de fiesta pues un día como hoy en 1983 nació el actor que daría vida al superhéroe Spider-Man.

El actor nacido en Estados Unidos pero criado en Inglaterra, debutó en el cine en el 2005 de la mano de roles menores en algunas series de televisión; se desempeñó como actor de teatro y finalmente en 2007 tuvo la gran oportunidad de trabajar junto a Meryl Streep, Robert Redford y Tom Cruise.

Andrew encabezó cintas como The Social Network, The Amazing Spider-Man, Tick, Tick... Boom! y Breathe.

Con el estreno de la cinta del MCU, Spider-Man: No way home, protagonizada por Tom Holland marcó el regreso de Tobey Maguire y Garfield.

¿Cómo obtuvo el papel?

Todo comenzó con la cancelación de la cuarta entrega de la saga de Sam Raimi, cuando Sony decidió reiniciar la franquicia cinematográfica con el director Marc Webb.

En aquel entonces, Garfield tenía 27 años empezaba a llamar la atención en la industria del cine gracias a su papel de Eduardo Saverin en la película The Social Network. Tal cinta mencionada generó que el director Webb ya tuviera alguien en mente: Andrew Garfield.

El actor realizó una audición para el personaje en septiembre del 2010 a lado de Emma Stone, quien se convertiría en Gwen Stacy. Su trabajo impresionó a todos, y casi al instante fue elegido para interpretar al icónico personaje de Marvel, firmando un contrato para protagonizar una trilogía.

El rodaje de The Amazing Spiderman comenzó en diciembre de 2010 en las calles de Nueva York dando paso a las primeras imágenes de Andrew con el traje arácnido y también a las primeras críticas de los seguidores del superhéroe. Semanas después, se hizo oficial la primera imagen del actor portando el traje, mismo que era muy diferente a la saga anterior.

¿Regresará como Spider-Man?

Durante la entrega de Sag Awards 2022, Variety tuvo la oportunidad de hablar con el intérprete y preguntarle sobre su posible retorno para una tercera entrega de The Amazing Spider-Man. El famoso reveló esto:

"No, no está entre mis planes . Me van a llamar mentiroso toda mi vida, porque esto ha sido como el cuento de Pedrito y el lobo... ¡Ahí viene el lobo", contestó con humor el actor.

"Soy demasiado viejo, pero me lo pidieron para esta ocasión y fue algo bonito", finalizó.

aemz