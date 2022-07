Andrés García confesó que cuando era joven no se le escapó ningún tequila, ni ninguna fiesta, lo que le provocó una fuerte cirrosis hepática.

"Cuando era joven no se me escapa ningún tequila. Si me eché fácil 30 años en todas las fiestas, en todas las parrandas. La cirrosis fue detectada muy sencilla. Me sentía débil, la cirrosis lo primero que te da es debilidad. Ya uno no cree en esas cosas, pero más vale que uno vaya creyendo porque sí te da", declaró en entrevista con "Ventaneando".





ANDRÉS GARCÍA TUVO UNA VIDA DE EXCESOS

El actor reveló que no solo consumió tequila, sino todo tipo de bebidas y sustancias.

"Sustancias, sustanciotas, sustancitas combinaba de todo, el tequila, el perico. Tampoco tomaba solo tequila, igual tomaba tequila con vodka y whisky. Cometí muchos excesos".

Y agregó que empezó a consumir cocaína cuando tenía entre 20 y 25 años, porque se la dieron a probar y le gustó.

"Comencé a consumir cocaína entre los 20 y 25 años, porque me la dieron a probar y me gustó. Esto no es para que lo hagan, porque a la larga echa a perder el hígado la cocaína", señaló el actor.

Finalmente, dijo que, aunque no le costó trabajo dejar la cocaína, tardó mucho tiempo en dejarla.

"Tanto como trabajo, no, la disfruté muchos años, pero noes para que la anden consumiendo ustedes porque a la larga te da cirrosis, es lo primero que te friega ese tipo de estupefacientes".

(Lérida Cabello)