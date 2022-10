Andrés García, quien hace unos días aseguró que está viviendo "sus últimos días", recibió una sorpresa en su casa de Acapulco.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor mostró detalles del emotivo encuentro que tuvo con Germán Lizárraga y su Banda Estrellas de Sinaloa, en las imágenes se le ve sonriente, como hace muchos días no ocurría.

ANDRÉS GARCÍA RECIBIÓ UNA SORPRESA EN SU CASA DE ACAPULCO

Lizárraga y su banda quisieron darle una sorpresa, por lo que llegaron a su casa en el puerto para echarse un palomazo y darle ánimos de esa manera, y sí que lo lograron, pues se le ve cantando y disfrutando la música con su esposa Margarita Portillo.

"Recibir sorpresas como la que me dio Germán Lizárraga y sus Estrellas de Sinaloa sin duda hacen de estos momentos algo mucho más grato y llevadero, gracias infinitas a amigos y familiares", escribió en la publicación que acompañó con algunas fotos.

Mientras que Germán Lizárraga le dedicó unas emotivas palabras al actor.

"Estamos muy orgullosos de estar aquí contigo, Andrés, es un compromiso que teníamos contigo, cuando supimos que a ti te gustaba una canción que grabamos ´Casquillos de mi cuerno´. Ahorita te la vamos a tocar".

Posteriormente le dedicaron "Casquillos de mi cuerno", que habla sobre la muerte.

"No sé a dónde me vaya, si pa el cielo o pa el infierno, pero me adornan mi tumba con casquillos de mi cuerno", dice la letra de la canción.

Andrés coreó la canción, mientras que a su esposa Margarita se le vio decirle "Te amo", y sí que son verdad sus palabras, pues es la única que ha estado con él en las buenas y en las malas.

(Lérida Cabello)