En medio de la polémica por el estado de salud de Andrés García y la guerra de declaraciones entre Leonardo García y Margarita Portillo, su hijo y esposa, el actor recibió una visita inesperada que lo llenó de alegría.

ANDRÉS GARCÍA RECIBIÓ UNA VISITA INESPERADA QUE LO LLENÓ DE ALEGRÍA

Anahí tuvo un emotivo encuentro con Andrés García, a quien le tiene mucho cariño y gratitud, por lo que lo visitó junto con su esposo Manuel Velasco en su casa de Acapulco para saludarlo y ofrecerle su ayuda.

La cantante y su esposo fueron a ver el progreso que ha tenido el actor, pues le enviaron una neumóloga para que estuviera pendiente de su estado de salud, ya que recientemente padeció una fuerte neumonía.

"Queridos amigos, quiero agradecer a mi querida amiga Anahí y a su esposo el Lic. Manuel Velasco Coello por todas sus atenciones y gentilezas, pero especialmente por haber enviado a la Dra. Irma Flores, una excelente neumóloga, a quien también agradezco todas sus atenciones".

También aprovechó para agradecer las muestras de cariño de la gente.

"Quiero aprovechar para agradecerles a todos ustedes por todos sus mensajes y palabras de cariño y apoyo que me han demostrado por todos los medios posibles. En verdad, no saben cuánto me han servido en estos momentos. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes".

ANAHÍ: "AQUÍ ESTOY PARA TI"

Anahí escribió en las fotografías que compartió que siempre estará para Andrés García para cuando lo necesite, pues siente mucho cariño y gratitud por él, pues en algún momento de su vida él también la ayudó.

"Te adoro con todo mi corazón. Aquí estoy siempre para ti. Toda una vida de cariño genuino y gratitud".

Anahí y Andrés García se conocieron en 1999 cuando trabajaban en la telenovela "Mujeres engañadas". Desde entonces, se hicieron grandes amigos, y cuando uno o el otro lo necesita, siempre se ayudan, pues se tienen un cariño de padre e hija.

(Lérida Cabello)