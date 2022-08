Andrés García le exigió a Roberto Palazuelos "ser hombre" tras amenazarlo y que sostenga lo que dijo sobre lo que le iba a pasar en la vida.

La pelea entre Andrés de 81 años de edad y Palazuelos ha llegado a otros niveles cuando el actor retó a un duelo a balazos a Roberto, quien declinó hacerlo.

"Vi una entrevista de Roberto Palazuelos donde le preguntan si era cierto todo lo que había dicho de mi a un hijo mío, amenazas y los peores deseos del mundo, entonces que sea hombre que sostenga lo que dijo, y también puedo poner a mi hijo que le dijo eso, para que se lo sostenga a nivel nacional, que les repita todo lo que dijo, que se la sabe mejor que yo, porque le dolió mucho lo que dijo Roberto de qué me iba hacer y de qué me iba a pasar en mi vida. Así que Roberto, Robertito lo que se dice con la boca se sostiene con los hue..., úsalos para eso te los dieron".

García reapareció en su canal de YouTube y revela que está enfermo de nuevo.

"En primer lugar quiero que me disculpen porque este programa lo tengo que hacer desde la cama porque ando un poco malito y no quiero dejar de mandarles su programa semanal. No sé de qué estoy malito".

ANDRÉS GARCÍA REVELA QUE ESTÁ ENFERMO DE NUEVO

El actor agregó que deberá someterse a algunos estudios, debido a que se siente débil, quizás por una baja de hemoglobina.

"Voy a tener que hacerme un nuevo análisis o se me bajó la hemoglobina otra vez porque a partir de que tuve la leucemia me quedo muy baja la hemoglobina y si baja tantito por alguna razón me quedo muy débil".

Aprovechó para agradecer a todos sus seguidores por sus muestras de cariño y por preocuparse por él.

"Este programa lo hago desde la cama porque me siento muy débil, pero sé que mucha gente está preocupada por mi salud y les agradezco su preocupación. Les doy las gracias encarecidamente por preocuparme por mí".

Hace casi un mes, el artista de 81 años de edad fue hospitalizado de emergencia, asegurando que se sentía cerca del final.

(Lérida Cabello)