Andrés García... la leyenda dice que se acerca su fin

Crecí viendo a Andrés García en las películas que pasaban en canal 9, algunas en blanco y negro, en otras ya empezaba el color. Chanoc, Pedro Navajas, El Trinquetero, El Cuatro Dedos, Tintorera, Muñecas de Medianoche, Toña Machetes, Inseminación Artificial, La llamada del Sexo... eran algunos de los títulos más destacados que pasaban ya muy noche, era el fin de la programación.

Para la década de los setentas no había más galán que Andrés García y junto con Jorge Rivero eran la dupla perfecta para cuestiones de acción, romance y ficheras, lo malo es que no supieron llevarla bien y salieron de pleito, fórmula que de haber continuado les hubiera dado mucho más dinero. Eso sí, siempre lo primero que pasaba en la película era que se quitaran la camisa y a enseñar el corpulento torso... y ya lo demás era lo de menos...

Andrés era el "galán de galanes", "el todas mías" no había mujer que no se rindiera sus pies, ni hombre que no sintiera celos de él, por su galanura, o por que querían tener la suerte del actor que siempre andaba rodeado de hermosas mujeres.

CON MÁS DE 81, SIGUE DANDO LA BATALLA

Andrés está enfermo, en este año ha ido a parar varias veces al hospital, por cuestiones de salud y fuertes caídas. Él mismo ha declarado que fue diagnosticado con cirrosis hepática, además de tener un problema con la médula espinal. El dominicano achacó su enfermedad a su vida de excesos en todos sentidos y lo cierto es que la vida ha sido benévola con él hasta el día de hoy. Andrés vive en su casa de Acapulco, con su última esposa Margarita Portillo quien lo cuida y también le aguanta toda clase de groserías y desplantes, cosa que siempre lo ha caracterizado.

LO CONOCÍ EN PAÑOS MENORES

Nunca pensé que con el tiempo iba tener la oportunidad de conocerlo y fue gracias a mi trabajo como reportero en el periódico El Universal, tiempo en el que El Gran Diario de México era el líder de los desplegados en el país, que esto fue posible.

Mi jefe entonces, Leopoldo Meraz q.e.p.d, me asignó ir a Miami para la boda de Andrés con María Clara, entrevistarlo y escribir una reseña de este su tercer o cuarto matrimonio y quieran o no el tipo imponía. Llegué a su departamento en una de las zonas más exclusivas de Miami. Aunque parezca una broma, lo conocí como aparece en sus películas, iba saliendo de bañarse, el cabello mojado y una toalla enredada en la cintura. Amable, con un humor bastante ácido que lo caracteriza me saludó y me pidió que lo esperara en la sala de su casa donde me llamó la atención una enorme foto de Marilyn Monroe y en la mesa que tenía, había una veladora. Andrés me dijo: "sabes por qué tengo esa foto de Marilyn con su veladora prendida" se rió y me respondió... "pues para que nunca me falte una buena nalga".

SIEMPRE EN CONTRA DE LAS REGLAS

Nació en República Dominicana y su adolescencia la vivió en Chile. Desde los 17 años Andrés dejó la casa de sus padres porque tenía constantes problemas con ellos "me volví parrandero, trasnochador, mi forma de vivir no les parecía a mis padres, pero no se opusieron, yo dejé la universidad y me dediqué a la vagancia". Andrés vino a México para buscar suerte en nuestro país y se estableció en Acapulco, Guerrero, donde la hizo de todo para sobrevivir: desde vender cafeteras y refrigeradores, luego se hizo instructor de buceo, bellboy, cocinero y prácticamente en todas partes lo que lo hacía perder el trabajo eran las mujeres.

"NACÍ CERCA DEL MAR Y CERCA DEL MAR QUIERO MORIR"

Cuenta la historia que cuando Andrés García fue descubierto para trabajar en cine se corrió la versión de qué era un lanchero de Acapulco, afirman fue un invento de los productores y periodistas de la época. Aunque si bien es cierto que esa imagen de Andrés con bikini y cuchillo en la cintura, hacían más real esta historia...

-En Acapulco yo andaba con mi bikini y mi cuchillo, me habían propuesto entrar al cine pero siempre dije que de estelar, segundón nunca. El mar siempre ha sido importante para mi, más de la mitad de mis películas son en el mar, nací en una isla --República Dominicana- vivo frente al mar yo no concebiría la vida sin el mar. De hecho yo he dicho que si muero en otro lugar mi cenizas las traigan y las tiren en el mar.

¿Y le tienes miedo a la MUERTE?

-Yo creo que estoy esperando a la muerte desde hace tiempo, gracias a Dios me he conservado bien a pesar de la edad y mis problemas de salud, pero esto tiene que terminar algún día y cuando te toca, pues te toca.

EL VERDADERO CHANOC

El mismo Andrés García reveló a la periodista Mónica Garza, en su exitoso programa Historias Engarzadas, que Chanoc es un personaje que escribieron pensando en él. Trabajaba entonces para Mónica y era divertido como Andrés le lanzaba piropos cada que se le ocurría.

-El escritor de Chanoc iba mucho con nosotros para ver cosas de buceo, para inspirarse, así es que empezó escribir una historia sobre mi y un día nos dijo voy a sacar un personaje con la cara de Andrés y me empezó a decir Chanoc antes de que existiera Chanoc. Cuando vi la revista me di cuenta que el personaje si tenía que ver conmigo. De ahí en adelante Chanoc no solo lo inmortalizó sino que gracias a él vinieron muchas más películas frente al mar, telenovelas y el éxito total.

FOTO: YOUTUBE

SIEMPRE DESAFIANDO EL PELIGRO

Y bien dicen por ahí que Andrés García es un hombre de armas tomar y que las aventuras que ha vivido lo hicieron crecer y desafiar hasta la muerte. Cuenta que en varias ocasiones lo han querido matar, que ha estado a punto de morir pues nunca utilizó dobles y en alguna ocasión lo tiró un caballo, se estrelló en un coche y tuvo un terrible accidente al desplomarse un helicóptero en una escena de la telenovela "Con toda el alma" que estaba grabando, "Fue un terrible susto, pero Dios me tiene en un lugar muy especial".

Otro de sus grandes éxitos en su carrera, aunque también ha tenido fracasos: "Mis peores fracasos son algunos amores que no han sido correspondidos y me han traicionado y también algunos hijos que no han correspondido. Quiero mucho a mis hijos pero no he tenido suerte con ellos, quizá por mi carácter, no ha tenido suerte con ellos, los he querido profundamente aunque ellos digan lo contrario".

Y de los que se le conocen son tres: Andrés y Leonardo, hijos de Sandra Vale y con Fernanda Ampudia a su única hija Andrea García. Por que hay un mito que en su lista de romances hay cerca de una veintena de hijos del actor.

ANDRÉS Y SUS MUJERES

SANDRA VALE, DE SUS PRIMEROS AMORES

Sin duda una de las cosas más polémicas, controvertidas y misteriosas de la vida de Andrés García son sus mujeres, que han sido muchas. Andrés se considera un hombre alegre e interesante pero muy bueno. Bien dice él un dicho de su madre: "todas las mujeres son unas cuscas, todas maleducaron a mi hijo".

Viviendo en el popular puerto de Acapulco, conoció a Sandra Vale... "vivía en Acapulco y manejaba una escuela de buceo en un hotel de playa y de pronto se me apareció una "gringuita", a la semana ya vivía conmigo y nos casamos".

De esta relación nacieron sus hijos Andrés y Leonardo. El matrimonio fue complicado, cortaban y regresaban de forma intermitente pues según Andrés "tenía problemas por ser tan adicto a las mujeres, siempre terminaba en peleas con ellas por celos e infidelidades".

CON LA SERRANO, SIN PELOS EN LA LENGUA

Otro de los historias más sonadas en la vida de Andrés García fue su relación con la famosa "Tigresa", Irma Serrano. Refiere Andrés que era una mujer con mucha chispa y talento y por eso se enamoró de ella, por su gracia.

Fue la propia Irma Serrano que en su libro "Sin Pelos en la Lengua", narra que quiso tener relaciones con Andrés García pero él no pudo, "se quedaba dormido". Sin embargo Andrés asegura que era muy bonita pero que "en la cama no servía, ella decía que era frígida, entonces imagínate ella frígida y yo huevón pues no íbamos a llegar a ningún lado, terminamos siendo buenos amigos".

PASIONAL Y TORMENTOSO CON TOÑA MACHETES

La propuesta de una nueva película, es también la llegada de un nuevo romance. La protagonista de "Toña Machetes" Sonia Infante, tenía 'puesto el ojo' en Andrés García y llegó la oportunidad de conocerlo. Dice García que: "fue un romance muy tormentoso, muy tremendo, muy terrible. Hacíamos el amor como 20 veces al día, me encantaba, me fascinaba".

Lo lamentable es que entre toda esta pasión, había también muchos pleitos que llegaron a los golpes. "Yo no diría que golpes le di una patada en las nalgas, por puta, ella sabía que no se había portado bien". Y es que Andrés le descubrió una infidelidad.

Y LLEGÓ MARÍA CLARA

María Clara llegó a la vida de Andrés García cuando vivía en Miami "yo estaba trabajando en una telenovela que se llamaba "El Magnate" me causó un gran impacto pero me pareció medio mamila, muy presumida. Después me invitaron a sus 21 años, ahí nos conocimos y me gustó y me casé. Este matrimonio no duró en el aspecto sexual, no duró en la intensidad con la que empezó lo que creímos que sentiríamos y eso fue lo que marcó el final del asunto".

CON CARMEN CAMPUZANO, SEXO Y DROGAS

Mucho se ha hablado de la relación de Andrés García con la modelo Carmen Campuzano, otro de los intensos amores del actor: "hicimos cosas maravillosamente locas y desorbitadas pero no me arrepiento me inspiraba sexo y maromas".

En muchos medios aseguraron que fue Andrés quien llevó a la Campuzano a las drogas y a estar casi a punto de la muerte, después del fatal accidente que tuvo la modelo al caerse de un taxi, por venir en mal estado. "Carmen se convirtió en un problema yo había intentado construir o modelar a la mujer ideal de mi vida, pero desafortunadamente no lo logré".

MARGARITA PORTILLO LE AGUANTA TODO

Una de las últimas parejas de Andrés García es Margarita Portillo. No olvido el día que Mónica Garza lo entrevistó en su casa del Ajusco, se estaba llevando a cabo la entrevista y empezó a sonar el teléfono y nadie lo contestaba. Enfurecido Andrés le gritó, la insultó, por que la mujer no contestaba el teléfono, todo el mundo quedamos atónitos ante la gritoniza e insultada. Ahí comprobamos el fuerte carácter del actor. Andrés es contundente sobre su relación con Margarita: "se le he dicho a Margarita no soy fiel, ni le he prometido ser fiel, así es que si ella quiere seguir conmigo es culpa de ella, ha sido una relación buena y que dure lo que tenga que durar".

Andrés García reconoce que es un hombre violento y que muchas veces cuando las mujeres lo han visto pelear con otros hombres sienten temor de qué en algún momento pase algo.

EL CÁNCER, LA BOMBITA Y LA UÑA DE GATO

Al actor, le diagnosticaron cáncer de próstata, pues en ese tiempo no había campañas para la protección de este mal, además no era bien visto ir al urólogo y te hiciera, un tacto rectal.

-Me trataron y por suerte la libré. Conocí la Uña de Gato, con la que gané mucho dinero, un producto natural que neutraliza el efecto nocivo de la radiaciones y de la quimioterapia y te ayuda a eliminarlas. Luego viene el problema de no tener erecciones y si fue por la uña de gato, la radiación y la presión alta. Las medicinas de la presión, la radiación te dejan impotente. Pensé desesperadamente, tiene que haber algo para la impotencia porque hasta pensé en el suicidio. Así llegó "la bombita" y me trajo problemas porque la usé mal y demasiado pronto, pero fue maravillosa 10 años.