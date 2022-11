Hace unos días Andrés García sufrió una sobredosis, pero asegura que no recuerda haber consumido ningún tipo de sustancia ilícita.

"Yo ni me acuerdo, sólo sé que de repente me desperté y estaba tirado en el patio de mi casa en la playa, eso es lo que yo recuerdo", declaró en entrevista para "Ventaneando".

ESTO FUE LO QUE DIJO ANDRÉS GARCÍA DE LA SOBREDOSIS QUE SUFRIÓ

Y agregó que tiene problemas de salud por tomar agua fría, motivo por el cual su voz se escucha dañada.

"Ando no muy cómodo, porque la voz se me echó a perder por tomar agua fría el otro día, estaba muy caliente. Me dio una neumonía y entonces la voz la tengo... hacemos lo que se pueda. Hago todo lo que dice Margarita, es la que se entiende con ellos, no me queda de otra, es la domadora, en realidad yo no entendí, hablaron con Margarita", señaló Andrés.

Por su parte, Margarita Portillo, esposa de Andrés García, expresó que le hicieron una prueba y dio positivo a cocaína.

"Esas personas (que le dan drogas a Andrés García) saben que yo sé, pero no los voy a mencionar. Andrés es un adulto, y si se las llevan, es porque él lo solicita. Andrés es una persona enferma". Motivo por el cual decidieron llevarlo al hospital cuando cayó inconsciente en el piso.

"Decidimos llevarlo al hospital y se solicita que lo vea un médico internista, me dice. ´Por el cuadro de sobredosis, las horas más difíciles son las 72 primeras horas, aconsejo que se quede en el hospital´. Como que se me cayó el alma a los pies y me va cayendo el veinte... Mando a hacer un examen antidoping y sí salió positivo a cocaína", comentó Margarita.

Desde hace algunos meses el actor ha preocupado a sus seguidores debido a que la cirrosis que padece le ha estado provocando fuertes malestares, al grado que filmó un video en el que aseguró que no le queda mucho tiempo de vida, y ni así sus hijos se han acercado para ayudarlo.

"Alguien de su familia me dijo ´aquí estamos para ayudar´, pero ayudar cómo, esto hace más de un mes. ¿Ayudar cómo? Porque aquí es o venirse a cuidarlo, atenderlo y eso, o ayudar económicamente. Se hicieron color de hormiga", apuntó la esposa del actor.

(Lérida Cabello)