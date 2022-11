La esposa de Andrés García, Margarita Portillo, fue quien encontró tirado al dominicano en su lujosa casa de Acapulco, por lo que de inmediato solicitó una ambulancia para que atendieran al actor.

La salud actual del actor mexicano ha decaído en los últimos meses, las constantes caídas e ingresos hospitalarios son originadas por la cirrosis hepática, enfermedad que, combinada con su avanzada edad ha afectado severamente su movilidad y su memoria.

A pesar de su estado de salud, el actor ha enviado distintos mensajes a sus seguidores exhortándolos a que se cuiden para que no tengan que sufrir lo que él.





El accidente

La noche de este miércoles 16 de noviembre se dio a conocer, por el medio de TV Novelas, la noticia de que Andrés García fue encontrado "tirado en su casa".

"Mucha fuerza, Andrés García. El actor fue a casa de Margarita Portillo y ahora tiene que estar con oxígeno permanente, manteniéndose en recuperación", se lee en la publicación respecto a la esposa del famoso.

"Ella fue la persona que consiguió una ambulancia, ya que al actor lo encontraron tirado en su casa. Por ahora todo va evolucionando favorablemente", concluye el mensaje.

A través de una publicación de Instagram se ve al actor de 81 años siendo transportado en una ambulancia, al lado de personal médico y conectado a un tanque de oxígeno.

Por el momento se desconoce mayor información al respecto, pero se espera que en las próximas horas Margarita brinde una actualización sobre su estado de salud.

Los fans reaccionan

"¿Margarita lo cuida o no? ¿Por qué estaba tirado y solo?, "Qué tristeza ver a una persona que en su juventud tuvo todo, es el precio de los excesos", "Olviden su pasado, es un ser humano como todos, cometió errores y como ser humano se merece cuidados", son algunos de los comentarios que los seguidores de Andrés compartieron.

Por ello los admiradores del veterano histrión, comenzaron a extenderle sus deseos de pronta recuperación.

Incluso, tras su ausencia de redes sociales, Andrés García fue objeto de especulaciones, pues al no dar rastro de actividad en sus cuentas oficiales, se difundió el rumor de que había perdido la vida, sin embargo, ello quedó desmentido con un nuevo mensaje.

"A mi público quiero decirle que gracias a Dios no es cierto, gracias a ellos mi negocio sigue funcionando en el cine, en el programa y esto puede ser de pelafustanes que no tienen trabajo, no tienen dinero o no saben hacer cine, entonces necesitan inventar noticias; están inventando que me morí, pues salud", compartió.

