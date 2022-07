Andrés García confiesa que su hija Andrea lo acusó de abuso, motivo por el cual asegura: "para mí ella no existe".

"Andrea ni es hija mía y no hay nada qué arreglar; te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe", reveló el actor a la revista TVyNovelas.

ANDRÉS GARCÍA CONFIESA QUE SU HIJA ANDREA LO ACUSÓ DE ABUSO

Y agregó que es una mala persona que está rodeada de malas compañías, por eso no quiere saber nada de ella.

"Pues cómo no -voy a estar enojado-, es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó una pende... que yo la había violado desde chiquita. Esa es una verdadera pend..., no tener madre, como si yo necesitara hacer pendejadas, por eso, para mi ella ni siquiera existe".

Sobre sus otros dos hijos Andrés Jr. y Leonardo dijo que ellos sí están al pendiente de su estado de salud, pero de Andrea no quiere saber nada.

HA PENSADO EN EL SUICIDIO

El actor confesó que pensó en el suicidio luego de que su estado de salud se viera deteriorado a causa de la cirrosis que le detectaron, también dijo cómo le gustaría morir.

"Sí pasó varias veces por mi cabeza, y si me preguntan cómo es que quiero morir, yo preferiría morirme cabrón, meterme a donde habitan los malos y matarlos a balazos".

(Lérida Cabello)