Andrés García cambia su testamento y revela quiénes son sus nuevos herederos.

El actor reveló que en este nuevo testamento no están contemplados ni Roberto Palazuelos con quien tuvo diferencias porque minimizó los bienes del actor, comparándolos con su fortuna, ni tampoco sus hijos Andrés, Andrea y Leonardo con quienes también ha tenido diferencias.

“El testamento, yo no me acuerdo, (pero) dice Margarita que ella se acuerda porque luego se me olvidan las cosas. El testamento, según yo, lo cambié o lo pienso cambiar, dice ella que ya lo cambié”.

Ahora que el actor no tiene relación con Palazuelos, ni con sus hijos, asegura que sus bienes pasaran solamente a dos personas muy cercanas a él.

“Lo cambié a (nombre de) Margarita y mi hermana Rosita”.

García aprovechó para afirmar que Palazuelos amenaza a su familia, por lo que decidió mandarle un mensaje al empresario, a quien ya había retado con anterioridad, a un duelo a balazos.

“A mí no me gusta hablar de nadie si no está presente para decírselo en su jeta, como a él. Hoy él le llamó a Margarita para decirle que me iba a hacer, que me iba a deshacer, que me iba a destruir, no se lo dijo a los medios, no me lo dijo a mí. Amenazando a la familia y eso es no tener mad***. Y eso sí, Palazuelos, no tienes madr***. Cuando quieras, ya te lo dije una vez y tú te rajaste”.

