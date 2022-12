Andrés García asegura que no lo dejan morir en paz porque se quieren quedar con la herencia.

Lo anterior lo dijo a través de un video que grabó desde su cama, donde también habló de las acusaciones que ha hecho su hijo Leonardo García de que está siendo manipulado por Margarita Portillo, su actual esposa, pues asegura que el hijo de ésta y su papá vendieron El Castillo, una propiedad del actor que está en el Ajusco, valuada en unos 60 millones de pesos, pero que remató en un millón.

ANDRÉS GARCÍA: "YO PUEDO HACER CON MI DINERO LO QUE SE ME DA LA GANA"

"Yo puedo hacer con mi dinero lo que se me da la gana. Lo que yo haga con mi dinero es cosa mía a nadie le importa un carajo lo que yo haga con mi dinero y quiero aclarar también... porque con mala voluntad están sacando una serie de chismes para perjudicar a mi familia actual".

El actor dijo que su hijo Leonardo es un pendejo que no tiene por qué meterse en sus negocios, ni hablar de lo que hace con su dinero, porque lo único que quiere es hacerse publicidad.

"Mi Castillo, mis terrenos, mis propiedades; Leonardo es un pendejo que no tiene por qué meterse en mis negocios ni hablar, ni argumentar para hacerse publicidad, que aprenda a hablar mejor".

Y agregó que él puede hacer lo que quiera con sus propiedades.

"Vendo mis terrenos en lo que me da la gana o compro lo que me da la gana y no tengo por qué darle explicaciones a ningún pendejo como Leonardo. El Castillo ya fue vendido, de hecho, decidí regalárselo al hijo de Margarita porque se lo merece porque es el único que me ha ayudado".

El actor vive actualmente en la casa de su actual mujer, quien lo ha cuidado desde que se cayó y está enfermo de cirrosis.

(Lérida Cabello)