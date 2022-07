Andrés García alarmó de nuevo a sus fans, debido a que sufrió una fuerte caída que le abrió la frente, por lo que aseguró en un mensaje: "siento que estoy cerca de mi final".

El actor compartió un video en su cuenta de Facebook donde se ve que su salud no está en las mejores condiciones y siente que ha perdido fuerzas.

"Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé".

ANDRÉS GARCÍA ASEGURA QUE "ESTOY CERCA DE MI FINAL"

En mayo pasado, García mostró un moretón que le resultó en la espalda luego de haber perdido la fuerza en las rodillas, y ahora mostró cómo se le abrió la frente, tras una caída, por lo que asegura que está cerca de su final.

"En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevó mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final".

FOTO: CAPTURA FB ANDRÉS GARCÍA

NO LE GUSTARÍA SEGUIR VIVIENDO EN ESTAS CONDICIONES

El actor siente que ha perdido fuerzas, y fue tajante al decir que no le gustaría seguir viviendo en estas condiciones. En las imágenes se le ve una herida en la frente, que es atendida por un médico que tuvo que hacerle dos puntadas.

Margarita Portillo, esposa de Andrés también aparece en la grabación dándole ánimos y señalándole que va a librar esta situación, e incluso le dice que podría tener síntomas de cirrosis.

SU ÚLTIMA VOLUNTAD

Andrés García comentó que en caso de que llegue su final, le gustaría que su cuerpo lo pusieran en una lancha y lo quemaran, a lo que Margarita respondió que no era un vikingo.

"Así es amigos. Ojalá no estemos asistiendo a la última aparición de la última leyenda viva del cine mexicano, esperemos que salgamos al doctor Chava, delante de todo esto", finalizó.

(Lérida Cabello)