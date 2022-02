Andrea y Galilea ya no son las consentidas, él es el conductor favorito de "Hoy"

En su canal de YouTube, Angélica Palacios aseguró que Galilea Montijo estaría harta de ir todos los días al programa "Hoy", pues en la emisión la conductora ya no quiere comentar las notas, incluso, sus compañeros Paul Stanley, Arath de la Torre y Raúl Araiza ya tomaron distancia porque nada le parece.

De acuerdo con la periodista Angélica Palacios, los ejecutivos de Televisa habrían mandado a hacer un focus group para determinar el futuro del programa "Hoy".

Angélica Palacios afirmó que hay conductores que no han logrado hacer click con el público del programa "Hoy", además, la permanencia de Galilea Montijo está en riesgo porque la audiencia ya no la tolera.

Solamente es cuestión de tiempo, se tomaron decisiones en Televisa con la fusión de Univision, están viendo cuál será el futuro del programa... en Hoy los conductores no hacen click con el público, y no porque lo diga yo, hicieron una encuesta y un focus group, como le llaman en la empresa, y no toleran a Galilea Montijo, el público lo dice.

Andrea Escalona tampoco sería del agrado del público, mientras que la incorporación de Tania Rincón no ha sido favorable para la televisora de San Ángel.

No toleran a Andrea Escalona, no les gusta, dicen que es falsa, que no les interesar verla todas las mañanas. La adquisición de Tania Rincón tampoco es favorable para los registros de Televisa.

Durante varios años, Andrea Legarreta y Galilea Montijo fueron las consentidas de la audiencia del programa "Hoy", con su carisma y belleza las conductoras lograron colocarse en el gusto del público.

De acuerdo con los resultados, Andrea Legarreta y Galilea Montijo ya no son las consentidas del programa "Hoy", Raúl Araiza es el conductor favorito del público.

Andrea Legarreta todavía se mantiene en el gusto de los televidentes, sin embargo, Raúl Araiza es arropado por el público femenino.

El único que no tuvo tache, sino puras palomitas fue Raúl Araiza, porque ha sido arropado por las mujeres.

Angélica Palacios también reveló que Andrea Rodríguez tendría los días cotados al frente del programa "Hoy", la productora no estaría cumpliendo con las expectativas de la televisora.

También se dice que Andrea Rodríguez tiene los días contados porque no ha dado los resultados esperados, y en este momento la empresa necesita gente fresca que a la gente le guste.

(Ann Ventura)