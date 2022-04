Andrea Legarreta rompe el silencio, reveló los problemas que tuvo en "Hoy"

La querida conductora del programa "Hoy", Andrea Legarreta estuvo de invitada en el programa "Con Permiso" conducido por Juan José Origel en donde habló de su vida privada y de su carrera.

Entre las revelaciones que realizó Andrea Legarreta y que dejó a muchos con la boca abierta, fue la ocasión que quiso renunciar al programa, porque no siempre ha sido fácil estar ahí.

Recordemos que Andrea Legarreta se integró al matutino "Hoy" desde 1998, lo que la convierte en una de las conductoras con más años en el programa.

Su participación en el matutino no ha estado exenta de polémicas y rivalidades, a tal punto que algunos aseguran que ella ha intervenido en los despidos de otros conductores, situación que la presentadora ha negado en varias ocasiones; sin embargo, reconoce que sí ha tenido problemas en Hoy y que, incluso, llegó a presentar su renuncia.

Andrea Legarreta comentó que no se ha cansado de Hoy pese a que lleva más de 20 años trabajando en éste, pero reconoció que hubo periodos en los que sí pensó en abandonar el barco.

"Hay momentos en los que sí he querido salirme por situaciones que han ocurrido, que no he disfrutado. Incluso, en algunas ocasiones llegué a renunciar", confesó en una entrevista con Pepillo Origel para Con permiso.

También mencionó que una de las veces que renunció fue porque no le parecía correcta la forma en la que Roberto Romagnoli producía el programa ni cómo trataba al personal.

"El programa no tendría que cambiar por mí. Yo soy un elemento más", dijo.

Andrea Legarreta reconoció que disfruta su trabajo en "Hoy", además de que se siente comprometida con el público, de ahí su dedicación y su constante preparación.

"Sí es un compromiso que siento que tengo con la gente, o sea, es un programa que sí ha generado una conexión muy importante entre distintas generaciones", añadió.

Para finalizar Andrea Legarreta mencionó que le gustaría producir o hacer teatro: "La vida te trae cosas, yo disfruto mucho estar en Hoy, me he sentido muy arropada por los jefes en la empresa. De hecho, yo continué en Hoy por un consejo que me dieron porque yo iba a ser la protagonista de 'Tres mujeres', que era una novela de Martha Carrillo", indicó.

(Azucena Uribe)