Andrea García trató de defenderse de las declaraciones que hizo recientemente su papá Andrés García sobre que ella lo acusó de abuso.

La actriz reapareció en sus redes sociales para aclarar que lo publicado por algunos medios de comunicación es mentira, y aseguró que su papá es un buen hombre.

"Hola mis amores, este mensaje es para ustedes, para toda la familia mexicana y para la familia latina que sé que se preocupan. Primero que todo quiero decir que es una verdadera tristeza que haya medios de comunicación tan faltos de la luz de Dios, que se atrevan a publicar mentiras de ese tamaño, yo nunca hice esas declaraciones acerca de mi papá. Mi papá es un buen hombre, nunca he dicho nada negativo, ni ninguna mentira, ni ninguna declaración que afecte a mi papá, yo amo a mi papá".

LE MANDA UN MENSAJE A SU PAPÁ

Y aprovechó para mandarle un mensaje a su papá que la conmovió hasta las lágrimas.

"Este mensaje es para ti papi: Papi yo te amo, yo nunca dije esas mentiras, por favor si en algo te he lastimado, perdóname, y yo te perdono a ti también, porque sé que en tu corazón hay amor, y aunque estas personas quieran separar familias no lo van a poder hacer, porque tu tienes la luz de Dios en tu corazón y en tu mente, y tú sabes que te amo, y yo nunca dije esas cosas".

Finalmente, Andrea le deseó una pronta recuperación, le dijo que lo iba a llamar y que espera que le conteste.

"Te mando un abrazo con todo mi amor, y espero que te recuperes pronto, te voy a llamar, solo espero que me contestes, o llámame. Te amo, y yo sé que en tu corazón y en tu mente, nuestra relación de padre e hija, nadie la puede dañar. Te amo papi, recupérate pronto, un abrazo, bye".

¿QUÉ DIJO ANDRÉS GARCÍA DE SU HIJA ANDREA?

Andrés García aseguró que Andrea no es su hija, que solo la reconoció para ayudarla con su carrera.

"Andrea ni es hija mía y no hay nada qué arreglar; te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo. Para mí, Andrea ni siquiera existe", declaró a la revista TVyNovelas.

Y agregó que es una mala persona que está rodeada de malas compañías.

"Pues cómo no -voy a estar enojado-, es una mala persona, se metió con gente de la mafia negra, sé que está metida hasta en la prostitución; yo traté de aconsejarla y me inventó una pende... que yo la había violado de chiquita. Esa es una verdadera pend..., no tener madre, como si yo necesitara hacer pendejadas, por eso, para mi ella ni siquiera existe".

(Lérida Cabello)