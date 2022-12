Andrea Escalona ya se convirtió en mamá, el pequeño Churrito, como llama la conductora a su bebé, nació el 22 de diciembre a las 17:35 horas, y pesó 2 kilos 800 gramos, así lo dieron a conocer en el programa "Hoy".

¿CÓMO CELEBRÓ PIQUÉ SU PRIMER ANIVERSARIO CON CLARA CHÍA?

ANDREA ESCALONA DEBUTA COMO MAMÁ: ¡YA NACIÓ CHURRITO!

"Ya somos tíos, ya nació el hijo de la Escalona", dijo Galilea Montijo.

Mientras que Andrea Legarreta comentó que, junto a sus compañeros, estuvieron al tanto del embarazo de Escalona.

"Estuvimos pendientes de todo lo que pasaba".

Churrito nació por cesárea, la cual ya estaba programada para este mes.

"Churrito nació por cesárea por decisión de los médicos para cuidar la integridad de madre e hijo", señalaron los conductores de "Hoy".

Andrea Escalona compartió un video en el que mostró todo el proceso que vivió durante la labor de parto, la cual comenzó desde las 8 de la mañana; aunque aún no revela el nombre del bebé, pero si dijo que está feliz y emocionada de por fin tenerlo entre sus brazos.

ANDREA ESCALONA SOÑABA CON SER MAMÁ

En su cuenta de Instagram, Andrea Escalona dijo que soñaba con ser mamá.

"¡Toda mi vida me he preparado para esto! Estoy tan emocionada. Yo sí era la típica niña que quería ser mamá, la Susanita de "Mafalda" que jugaba a las muñecas, quería al que comía y hacía popó, no puedo creer que ya voy a tener el mío. Soñaba con una casa, con un perro, una pareja y un mijito, pero va pasando la vida y a veces te cuestionas, ¿me tocará? Dios, me dará ese regaño... Y también estás abierto a lo que la vida trae".

Este sueño se le cumplió poco tiempo después de que murió inesperadamente su mamá, la productora Magda Rodríguez.

"En este cuento cuando me enteré que estaba embarazada, fue cuando recién había perdido a la persona que más quería, y de una abracé la idea de tener a mi bebé. No tenía la casa, pero sí el departamento de soltera de mis sueños, y perro hijo llamado Tomas, un novio reciente, con el cual llevaba poco tiempo".

Fue en junio pasado que la conductora anunció en el programa "Hoy" que estaba esperando a su primer hijo, junto con su novio Marco. Desde entonces, mostró cada detalle de su embarazo e incluso presumió hasta la habitación de su bebé.

LOLITA AYALA REAPARECE EN SILLA DE RUEDAS Y CON OXÍGENO, ¿QUÉ LE PASÓ?

(Lérida Cabello)