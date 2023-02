La semana pasada, Yuridia se convirtió en tendencia en redes sociales luego que la cantante respondiera a Pati Chapoy.

Y es que el equipo de Ventaneando llamó "gorda" a Yuridia en diversas ocasiones así como el de la vez que reporteros de este programa estuvieron encima de los hermanos de la cantante quienes eran menor de edad solo para tener una declaración.

Tras todo el escándalo ahora se hizo viral la crítica de Andrea Escalona, quien es actual conductora del Programa Hoy y quien también llamó gorda a la cantante.

La crítica de Escalona a Yuridia

Es una de las conductoras más reconocidas de la televisión mexicana, y aunque en varias ocasiones ella misma ha revelado que ha sido víctima de fuertes críticas en su contra por ser hija de Magda Rodríguez, aplicó la "gordofobia" contra la cantante.

Todo sucedió cuando Escalona trabajaba para el Canal Estrella TV en Estados Unidos, en aquella ocasión la conductora criticó fuertemente a Yuridia y además dijo que la cantante estaba pasada de peso.

"Todos los trabajos merecen respeto Yuridia, yo no sé qué te pasó a ti, yo te conocí en ´La Academia´ como una niña sencilla, linda y está cosa que acabo de ver, no se parece nada en lo que yo pensaba de ti, además estabas bastante pasadita de kilos", comenzó a decir Escalona.

La conductora expuso a la cantante y aseguró que utilizó photoshop pues ella no estaba así, cabe aclarar que al decir estas declaraciones la hija de Magda Rodríguez se veía bastante molesta.

"Yo creo que le hicieron un Photoshop para las nuevas fotos que salieron en la revista ésta, donde se veía espectacular, porque realmente acabamos de ver la imagen y no estás así", finalizó.

Buscan cancelar a Escalona

Varios internautas expresaron su opinión en contra de la conductora al asegurar que Andrea Escalona debería ofrecerle disculpas a Yuridia.

"Debe pedir disculpas, es válido cambiar de ideas, que demuestra que es otra"; "Que le pida disculpas"; "Va a decir que eso es parte del pasado, que ya se reivindicó"; "Qué horror que por unos cuantos pesos, una mujer ataque a otra mujer y denigre de esa manera"; "Y todas las personas también merecen respeto", se lee en la publicación del video en TikTok.

Esposo de Yuridia la defiende

Matías Aranda también estuvo en ´La Academia´, pero en una generación diferente a la de Yuridia, opinó al respecto de la polémica que rodea a la cantante.

"A mí no me interesa lo que ventaneando tenga que decir de mi mujer, pero sí me interesa lo que mi mujer tenga que decir de ventaneando. Años haciéndole daño y ella siempre callando, lo único que hacían es intentar perjudicarla", dijo.

"Me considero una persona que no tiene problemas con nadie, pero sí me tuve que callar mucho. No pretendo habla, pero sí mencionar que lo que ella habla es más grande de lo que muchos piensan. Estoy feliz por que se hable de salud mental y respeto al ser humano", finalizó.

