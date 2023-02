La conductora Andrea Escalona recalcó que sus comentarios contra la cantante Yuridia los hizo hace más de 10 años y fueron sacados de contexto.

Escalona dio a conocer que ofreció disculpas a Yuridia por haberla criticado cuando trabajaba en Estrella TV; la presentadora de Hoy reveló que se contactó por privado con la cantante para pedirle perdón por criticarla por su físico.

Yuridia señaló que muchos conductores de programas de farándula la acosaron e hicieron comentarios negativos sobre su cuerpo, lo que empeoró su depresión.

Estas declaraciones llegaron a oídos de la artista, quien en su momento fijó una postura en sus redes sociales, lo que incluso provocó que Chapoy emitiera una disculpa pública al respecto, además de un posicionamiento ante las recomendaciones que el gobierno de México hiciera sobre futuros comentarios en el show.

¿Qué le dijo en el pasado?

En un video difundido en redes sociales, viralizaron lo que la conductora le dijo a Yuridia. Escalona critica la actitud de la cantante pero termina hablando de "sus kilos de más":

"Yo no sé qué te pasó a ti en La Academia como una niña linda, sencilla y esta cosa que acabo de ver no se parece nada a lo que yo pensaba de ti, además está bastante pasadita de kilos, yo creo que le hicieron Photoshop para las nuevas fotos que salieron en la revista esta donde se veía espectacular, porque realmente acabamos de ver la foto y no está así", expresó entonces.

Escalona dijo a los micrófonos de "Ventaneando" que a raíz de que la exalumna de "La Academia" habló sobre los dichos de Pati Chapoy sobre su cuerpo, ella se acercó a Yuridia y le ofreció una discupa por cómo se expresó sobre ella.

"Yo ya lo hice en privado"

Detalló que le envió un mensaje a la ex académica, de forma privada, pues quiso llevarlo fuera de lo público, además, mencionó que no le agradó que hubieran viralizado un video en donde ella critica a Yuridia sin un contexto y, además, 12 años después, pero se puso en su lugar y es por ello que decidió pedirle disculpas.

"Yo ya lo hice en privado, con Yuridia. Desde que salió, sí me pongo en su lugar y siento mucho que se haya sentido de esa manera. La verdad es que qué bueno que 12 años después podamos tener cuidado con nuestras acciones y palabras", dijo Escalona.

aemz