Anahí y Manuel Velasco siempre se han caracterizado por ser muy discretos con su relación, pero ahora se dejaron ver como nunca antes.

A pesar de que la ex RBD se alejó de los escenarios para dedicarse al 100 por ciento a su familia, sigue teniendo popularidad y el cariño de sus fans que la siguen en sus redes sociales, donde comparte su día a día con sus hijos Manuel y Emiliano, y con su esposo Manuel Velasco.

ANAHÍ Y MANUEL VELASCO SE DEJAN VER COMO NUNCA ANTES

En las últimas semanas, el político y la cantante han publicado historias juntos, de sus rutinas de ejercicios. En uno de esos momentos, Velasco la graba cuando ella se acerca bailando y él la toma de la cintura para besarla, por lo que ella se sorprende al darse cuenta de que la cámara está grabando ese momento muy personal.

En esta ocasión la pareja dejó de lado la discreción que los caracteriza y se dejaron ver muy enamorados mientras hacían ejercicio, por lo que los comentarios que han recibido han sido de buenos deseos.

¿CÓMO SE CONOCIERON ANAHÍ Y MANUEL VELASCO?

La pareja se conoció en 2012 gracias a un amigo en común, pero su noviazgo se dio a conocer poco después, dando pie a muchas controversias, pues en un principio se pensó que se trataba de un matrimonio arreglado como el de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto. También se puso en duda la orientación sexual de Velasco.

Algunos de los comentarios que generó su relación en redes sociales fueron: "Anahí y Manuel siempre me hicieron pensar que todo estaba armado, pero ya hasta terminó su tiempo como gobernador de Chiapas y siguen dejándose ver así", "Recuerdo en el 2013 como todos le tirábamos a Manuel por quitarnos a nuestra Any, pero ya pasó mucho tiempo y se siguen queriendo tanto que hasta me dio ternura verla así".

"Anahí no dejaba de reír y de verdad pienso hoy más que nunca que este matrimonio es todo menos algo armado por la política como decíamos en el 2012 cuando iniciaron y ella dejó Televisa y hasta la música se terminó por un tiempo", "Lo más importante es que ya pasó tanto tiempo y Anahí y Manuel siguen demostrando no ser una Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto".

