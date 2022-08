ANA GABRIEL: "AQUÍ SIGO VIVITA Y COLEANDO"

Ana Gabriel desmintió los rumores sobre su supuesta muerte que, dijo, alarmaron a sus amigos y familiares, quienes intentaron localizarla para saber si era verdad o se trataba de un rumor.

A través de redes sociales, la cantautora aseguró que se encuentra "vivita y coleando", y esperando cumplir sus próximos proyectos profesionales.

"Buen día para todos, hoy en la mañana me he despertado con muchas llamadas perdidas y mensajes de familia y amigos por esa noticia, quiero decirle al público en general que aquí sigo, vivita y coleando, esperando con ansias la gira por latam".

La cantautora publicó una imagen de la noticia de su supuesta muerta y consideró que se hace para "inyectar miedo" a sus seguidores, por lo que pidió no hacer caso a la situación.

"Por favor, no hagan caso de esta noticia, les quieren inyectar miedo, pero aquí estoy para aclarar que la noticia es falsa. Latam, nos vemos en unas cuantas semanas, los amo", dijo Ana Gabriel.

La intérprete de "Simplemente amigos" mostró un video en donde se ve con buen semblante y hasta bromeó.

"¿Conque me mataron, otra vez? ¿Cuántas veces que han matado? Y yo sigo trabajando con ustedes, para ustedes y por ustedes; así que no, no me he muerto, sigo vivita... Mientras no salga de mí, no hagan caso".

