"Hice cosas en esta película que nunca habría hecho para nadie más, nunca. Lo hice por ella y lo hice por Andrew. Sé que se van a viralizar y es asqueroso. Sólo pensar en ello me resulta perturbador. No puedo controlarlo; realmente no puedes controlar lo que hacen y cómo sacan las cosas de contexto. No creo que me haya hecho recapacitar; sólo me ha dado un mal sabor de boca pensar en el futuro de esos clips".