Ana Claudia Talancón asegura que los OVNIs sí existen, de hecho, le tocó ver uno cuando estaba de vacaciones.

"A mí me ha tocado ver OVNIs. Una vez estaba nadando en un cenote en Cancún, que es un río de agua subterránea y, de pronto, mi papá me dice, ´¡mira, qué es eso!´, y era una pelotita. No tenía forma de platillo, honestamente, era como una pelotita de metal", relató Talancón.

ANA CLAUDIA TALANCÓN: "LOS OVNIS SÍ EXISTEN; A MÍ ME TOCÓ VER UNO"

Y agregó que a pesar de que el OVNI se movía rápidamente, lo vio con claridad, debido a que estaba a una distancia cercana a su ubicación, no crean que porque traía unas copitas de más como en la premier de la película "Soy tu fan".

"Estaba mucho más cercano que la luna, pero era como del tamaño de la luna. Se quedó ahí un tiempo estática; se movía como de un ´ladito´ a otro y, de repente, ¡pum! Salió volando", describió.

Así como Ana Claudia otras personas han visto OVNIs que se mueven de manera diferente a aviones o helicópteros, de hecho, la Administración de Aeronáutica y el Espacio (NASA), creó un grupo de investigación de objetos no identificados, lo cual hace más posible su existencia.

Sobre su comportamiento en la presentación de la película "Soy tu fan" donde se le vio con sus copitas de más, expresó.

"Estaba absolutamente feliz y agotada. Sabes que solo he tenido una semana libre el todo el año, así que llevo 10 años esperando este estreno. Entonces más que feliz y con tenis".

(Lérida Cabello)