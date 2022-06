Amber Heard escribirá un libro para revelar todos los secretos de Johnny Depp, porque ya no tiene nada que perder, pero si mucho que ganar contando su historia con el actor.

Lo anterior se debe en gran parte a que Amber siente que su carrera en Hollywood está acabada, por lo que planea escribir un libro donde revelará todos los secretos que no han salido a la luz, en parte como venganza de que perdió el juicio y porque también tiene que pagarle a su ex esposo los 10 millones de dólares que fijó el juez.

FOTO: PINTEREST

AMBER HEARD REVELARÁ TODOS LOS SECRETOS DE JOHNNY DEPP EN UN LIBRO

La actriz está en conversaciones para escribir un libro en el que revelará lo que no se dijo en el juicio, pues ya no tiene nada que perder, después de que el jurado falló en su contra por la demanda de difamación de su ex esposo, señaló un informe.

"Amber considera que su carrera en Hollywood ha terminado. Ella ya está en conversaciones y está emocionada por eso. En este punto, ella no tiene nada que perder y quiere contarlo todo", dijo a Ok! Magazine, una fuente cercana a la actriz.

FOTO: PINTEREST

Sin embargo, al publicar y revelar detalles sobre su ex esposo Heard se expone a otra demanda por difamación, en caso de que existan acusaciones contra Johnny Depp.

"Depp y sus abogados leerán y escucharán todo lo que dice Heard. Si ella cruza la línea, lo cual es probable, no hay duda de que será golpeada con otra demanda por difamación y terminará de nuevo en la corte", expresó Dror Bikel a Ok!.

(Lérida Cabello)