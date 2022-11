Intentan reponerse Amanda y Ana Victoria tras la pérdida de Diego Verdaguer

Para la cantante argentina y nacionalizada mexicana, Amanda Miguel, la muerte de su esposo Diego Verdaguer resultó doblemente difícil pues tras su pérdida se especuló mucho a cerca de si el cantante tenías o no la vacuna contra el covid, ya que en algunas publicaciones la intérprete manifestó su incredulidad sobre la veracidad de la enfermedad o efectividad del medicamento.

Diego Verdaguer falleció, el 27 de enero de 2022 a los 70 años por complicaciones de covid-19, virus del que resultó positivo en diciembre de 2021. La noticia sorprendió a sus seguidores y en poco tiempo circuló en las redes comentarios que había hecho su esposa, Amanda Miguel, sobre las vacunas. "Quizás ´la vacuna´ sea el famoso covid. No gracias, ni el microchip para nada". También compartió una nota con resultados que muestran que supuestamente las vacunas de la marca Moderna hacen que los glóbulos rojos cambien de redondos a tubulares, por lo que se pegan entre ellos.

SÍ ESTABA VACUNADO

La oficina de representación del intérprete en México terminó con las especulaciones que se generaron en torno a su fallecimiento y a los comentarios que apuntaban a que Verdaguer no habría sido vacunado, razón por lo que la enfermedad lo atacó más gravemente. "Si estaba vacunado, el virus lo atacó en Estados Unidos cuando estaba la variante Delta". Diego viajaba constantemente a Los Angeles donde tienen un estudio y compró una casa para estar cerca de su hija después del nacimiento de su nieto Lucca, el primogénito de Ana Victoria. También daba los últimos detalles de una gira programada durante el 2022 con su esposa, a la que llamaron "Toda una vida"

SEGUIR TRABAJANDO, EL REMEDIO PARA LA TRISTEZA

Amanda y Ana Victoria, reunidas en su estudio de Los Ángeles, a casi un año de los acontecimientos expresaron su sentir y lo difícil que ha resultado este tiempo.

-Sobreponiéndonos, pensamos que él quisiera vernos bien y lo que estamos haciendo. Sigue siendo un proceso de transformación tantas cosas te recuerdan a él y nos sentimos comprometidas de continuar con los sueños, sus sueños, una de las cosas que él más sembró en nosotros son sueños y vivir la vida con esa intención pensando que los sueños sean este motor para salir adelante.

Diego dejó planeada una gira, asiente Amanda, "por eso decidimos continuar con ella y le propuse a Ana Victoria me acompañar en esta porque era muy difícil separarme de mi familia siempre he estado muy acompañada de mi familia y que aceptara fue muy bueno.vTambién nos acompaña mi nieto Lucca, que me dio la fuerza de salir adelante porque si tenía que prepararme para cantar las canciones que me recordaban tantas cosas es muy difícil cantar y emocionarse".

Ambas intentan seguir adelante con los proyectos que dejó Diego, algunos discos a la mitad, otros en el 70 por ciento y también la remodelación de algunas propiedades que tenían.

ANA VICTORIA NO PODÍA ESTAR CERCA DE DIEGO PUES HABÍA DADO A LUZ

Al tiempo que enfermó y murió Diego Verdaguer, Ana Victoria tuvo que enfrentarlo con el nacimiento de su hijo Lucca.

-Fue un colapso emocional muy fuerte yo quería disfrutar a plenitud la faceta de ser mamá y el nacimiento de mi hijo que llegó sano y precioso. Vivir el proceso de lactancia, de cómo darle de comer, mi padre se empezó a sentir mal y con ello el estrés terrible de tratar de ayudarlo en lo que se pudiera pero no podía y tratar de estar para mi padre y para mi bebito recién nacido fue un contraste emocional impresionante. Fue un cambio radical, como un volantazo estoy tratando de utilizar estas enseñanzas para convertirme en una mejor persona y en tratar de ser una mejor versión para mi hijo.

TODOS ENFERMARON DE COVID, ¡HASTA EL BEBÉ!

La situación fue muy difícil, al tiempo que Diego enfermó también se contagiaorn todos: Amanda, Ana Victoria y el recién nacido...

-Me preocupaba mucho mi hijo porque cualquier cosa que le pase a un bebé aquí en Estados Unidos lo tienes que llevar a emergencia, yo no quería llevarlo al hospital por temor a la gente que estaba internada por covid. Trataba de darle algo en casa y no quería llevarlo al hospital. Busqué amigos doctores en México y logré acceder a medicamentos previos a que el niño se pusiera muy mal y así la llevamos, yo estuve en cama 25 días absolutamente destrozada. También mi papá y mi mamá muy enfermos y yo no podía hacer nada para ayudarlos el tema de la distancia de los contagios fue muy fuerte.

Y agrega Amanda...

-La pandemia nos separó de una manera muy triste a Diego le afectó no estar conmigo, que no podíamos estar juntos cuando entramos al hospital cada quien fue para su cuarto. Yo estuve solamente dos días internada pero Diego se fue a otro cuarto y no lo pude ver, lo veíamos por teléfono y hablábamos todo el día pero si fue una tragedia para el mundo entero.

A pesar de que Diego eras un hombre saludable y siempre se cuidaba, no logró superarlo...

Cuenta Ana Victoria "para nosotros fue inesperado siempre fuimos personas muy sanas cotidianamente hacemos nuestra revisión médica estábamos bien, pero cada cuerpo responde diferente a la situación, tuve amigos jóvenes que les pegó muy fuerte y que tienen secuelas. El cuerpo de mi padre no pudo resistir la luchó y no había realmente otro motivo por alguna razón su cuerpo no pudo. Yo sigo teniendo secuelas me cuesta respirar a veces en el escenario tengo que jalar mucho aire.

REVIVEN A DIEGO EN UN HOLOGRAMA

Esta gira, se convirtió en un homenaje póstumo para Diego, por lo que decidieron revivirlo en un holograma en el que cantan juntos...

-La gira se pospuso dos veces durante la pandemia -dice Ana Victoria- decidimos que en esta gira vamos a homenajear a mi papá es un legado musical alucinante y no podía faltar ciertos momentos en donde se crea esta emoción tan profunda que a través de la tecnología hacemos creer que ahí está mi padre. Son momentos bonitos y emocionantes, en el show era muy fuerte ver la proyección con su imagen, hemos podido dar continuidad a su voz y a la historia de sus canciones yo sé que él está muy contento.

EN FEBRERO ESTARÁN DE GIRA POR MÉXICO

Una nueva parte de su gira iniciará a mediados de febrero del 2023 por México, con este espectáculo en el que ambas cantan los éxitos de Verdaguer, los de Amanda y también descubrimos a Ana Victoria con una voz espléndida.

Al mismo tiempo, siguen trabajando en proyectos individuales. Ana Victoria con algo para niños, mientras que Amanda con un disco de canciones folclóricas de Argentina.

-Estoy en las últimas selecciones, es una sorpresa para mi gente de la Argentina que no me he dedicado a ellos como me dediqué en México. Tengo una deuda con mi pueblo, yo me vine a México, no es que me haya olvidado de mi país tengo mucho agradecimiento porque en mi infancia y adolescencia fueron maravillosas. He vivido más tiempo en México que en Argentina, me hice mexicana y me hice artista famosa aquí, me hice mamá y mujer. Este proyecto lo pienso desde hace tiempo, recuerdo que mi abuelito contrató en un cine a Mercedes Sosa y eso me inspiró.

MI MADRE ES LA MEJOR SU VOZ ES ÚNICA

Ana Victoria se ha dedicado a retomar los negocios de su padre, además de ser hija, madre, esposa, empresaria y cantante, aunque siempre como cantante la comparan con su madre...

-A mi me gusta que la gente me diga que canto igual a mi madre, pero la verdad es que no hay otra Amanda Miguel. Mamá tiene un talento gigante, este disco va a ser algo muy especial para su carrera. Hice un tema a dueto con mi papá, la canción se llama "Pídeme" y no estaba grabada en estudio porque la estrenó en un concierto, ahora si la voy a grabar, solita se volvió un éxito.

Ana Victoria quiere finalizar los pendientes que dejó si padre. También había un discos de duetos que el inició con los Auténticos Decadentes y tenía trazados mucho sueño e ideas de colaboraciones y hay muchas sorpresas de esas que poco a poco se irán dando a conocer. La repentina muerte de Diego Verdaguer, las llevó a buscar terapias, aunque paras Amanda la mejor terapia han sido los ensayos, era una terapia cantando una y otra vez una canción.

-Yo si tuve ayuda -cuenta Ana Victoria- he tomado terapia para sanar todo el dolor que tengo en mi corazón. No he llorador, no he podido llorar porque estaba con mi bebé, necesite sentarme con un profesional y desahogarme me siento bien.

NO PUDIERON DESPEDIRSE

Debido a la enfermedad y a las circunstancias, no pudieron despedirse pero aseguran que Diego era un hombre muy previsor y a la vez preveía cosas que futura iban a suceder. "No nos dejó ni un solo problema, mi papá era muy chingón, era una persona muy inteligente él iba cuatro pasos adelante. Él tenía claro que nosotros íbamos a cumplir todo lo que él dejara dispuesto".

Apenas el pasado 16 de noviembre, Amanda Miguel recibió el premio a la excelencia musical de los Grammys y lo dedicó a Diego Verdaguer, su esposo: "Dedico este premio a Diego y lo comparto con él, fue mi mayor fan y mi maestro. Soy una artista realmente mexicana, los mexicanos me hicieron Amanda Miguel y me han sostenido durante 43 años de carrera. Disfruten la vida por que se va, disfrútenla cien por ciento cada instante".

aemz