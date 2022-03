Amanda Miguel y Ana Victoria dedican gira a Diego Verdaguer

A través de su cuenta de Twitter, Amanda Miguel anunció que hará la gira "Siempre te amaré" al lado de su hija Ana Victoria para rendirle homenaje a su esposo Diego Verdaguer, quien falleció a finales de enero de este año, a consecuencia de complicaciones por covid.

Con todo el amor y reconocimiento a la labor que siempre hiciste e incluyéndome como tu esposa, por todo lo que creaste en mi carrera, la cual cuidaste como tu tesoro siendo mi más ferviente fan, te dedicaré esta gira y también me dedicaré con el alma a cantar en todos los escenarios que visitaremos, entregando lo mejor de mí y de mi corazón como siempre me enseñaste

Por su parte, Ana Victoria Verdaguer publicó en su cuenta de Twitter.

Después de todo lo vivido, tengo la certeza de que seguir adelante sería lo que por siempre mi padre hubiese querido para mi madre y para mí. Así que seguiremos, con mucha tristeza, sí, pero sólo así podremos atravesar el dolor que no causa tu ausencia

AMANDA MIGUEL, FELIZ QUE SU HIJA LA ACOMPAÑE

La cantautora argentina señaló que está feliz de compartir el escenario con su hija Ana Victoria.

"Gracias por haberme regalado tu compañía, tu inspiración, producciones impecables y tan hermoso repertorio. #Siempre Te Amaré y te admiraré...No tendría mejor invitada en esta gira que nuestra inspiración: Nuestra hija Ana Victoria, el ser más hermoso que me regaló mi cielo...por eso le he pedido que me acompañe".

Amanda Miguel y Diego Verdaguer tenían planeada la gira de conciertos "Toda una vida", pero ya no la pudieron llevar a cabo, debido al fallecimiento del cantante a finales de enero de este año, por lo que Amanda y Ana Victoria decidieron retomarla con el nombre de "Siempre te amaré".

Durante dichos conciertos madre e hija ofrecerán lo mejor de su repertorio, además de los éxitos de Diego Verdaguer que forman parte de su discografía.

La gira inicia el 5 de agosto en Estados Unidos en: Stockton, California, continuando por San José, Reno, Bakersfield, Santa Bárbara, Amarillo, Oklahoma, Santa Rosa, Denver, Salt Lake City, Seattle, Portland, Miami, Atlanta, El Paso, Phoenix, San Diego, Riverside, Charlotte, Raleigh, McAllen, San Antonio, Dodge y Kansas.

(Lérida Cabello)