Luego de varios rumores, Alfredo Adame anunció que revivirá sus mejores épocas mostrándose en ropa interior en Only Fans.

En una entrevista reciente, el actor dijo que una de sus amigas por fin lo llevará a dicha plataforma e incluso planea que sea con un desnudo en el que únicamente se tapará con una "hojita".

"Alguien cercana a mí, un cuerazo de mujer, me requirió para montar su primer Only Fans. Las fotografías podrían ser tomadas en aproximadamente un mes, aunque todavía no hay fecha para que salga a la luz definitivamente".

Una vez que lleguen a esa plataforma, quienes tengan la intención de consumir el contenido de la misteriosa mujer tendrán que pagar la cuota establecida por la responsable de la cuenta mencionada o bien la suscripción. Algunos precios van de los 9 hasta los 25 dólares.

Magaly Chávez, quien fuera novia de Adame, señaló que en los tiempos de su relación que él sabía sobre su página de contenido exclusivo, e incluso insinuó en diversas ocasiones, ante la insistencia de los fans, que ya estaba en labores de convencimiento para llevarlo hasta la plataforma Only Fans en fotografías probablemente sin ropa.

¿QUÉ ES ONLY FANS?

Only Fans es una plataforma para todas y todos los creadores de contenido privado enfocado a sus fans. Aunque varios personajes del mundo del espectáculo se han dedicado exclusivamente a subir fotografías privadas, en ropa interior o al desnudo, también pueden realizar otro tipo de material audiovisual.

La idea original de sus creadores fue desarrollar un sitio donde los creadores pudieran monetizar su contenido sin anunciantes, facturando millones de pesos gracias a su popularidad, tal es el caso de Karely Ruiz, Celia Lora y Yanet García.

(Lérida Cabello)